Beneficiul medical prin care poți economisi un salariu minim

Unul din cinci români nu reușește să economisească, arată studiile, însă un beneficiu medical disponibil tuturor românilor te poate ajuta să economisești un salariu minim brut pe an. „Prin modul în care sunt construite, abonamentele medicale oferă un dublu beneficiu – pe de o parte, încurajează prevenţia şi, pe de altă parte, susţin economisirea. Iar angajatorii care oferă astfel de beneficii echipelor lor au înţeles că sănătatea este un factor-cheie pentru productivitate şi, în acelaşi timp, un sprijin real pentru bugetul personal al angajaţilor”, explică Andreea Minuţă, Director Executiv, Divizia de Abonamente Regina Maria.

Un abonament medical poate fi o soluţie eficientă pentru a reduce presiunea asupra bugetului personal, mai ales într-o perioadă în care costurile de trai cresc constant. Atât angajatorii, cât şi persoanele fizice aleg acest tip de serviciu pentru a avea acces mai facil la consultaţii şi investigaţii medicale, fără cheltuieli neprevăzute care pot apărea atunci când apar probleme de sănătate.

Studiile de specialitate arată că astfel de pachete contribuie la economisirea a câteva mii de lei anual, sumă care se apropie de nivelul unui salariu minim brut. Economiile sunt generate prin includerea consultaţiilor, analizelor şi a altor servicii la costuri reduse sau chiar fără plată suplimentară, ceea ce transformă abonamentele într-un beneficiu util pentru mulţi români.

Un studiu recent realizat de reţeaua medicală Regina Maria arată că persoanele cu abonamente merg la medic, în medie, de şapte ori pe an, de aproape trei ori mai des decât cei fără astfel de servicii. Pachetele includ analize de rutină, consultaţii generale şi de specialitate, iar în funcţie de nivelul ales, pot fi accesate şi servicii precum stomatologia, psihoterapia sau kinetoterapia, ceea ce explică interesul tot mai mare pentru abonamentele premium.

„Prevenţia este cheia sănătăţii, iar abonamentele medicale susţin acest comportament în rândul românilor. Să descoperi din timp o afecţiune gravă înseamnă să îţi creşti şansele de vindecare şi să îmbunătăţeşti eficacitatea tratamentului şi ne bucură să vedem că abonaţii noştri au înţeles acest lucru”, a mai precizat Andreea Minuţă.

Sistemul de sănătate privat te ajută să urmărești economiile, iar un exemplu este aplicația „Contul meu” realizată de Regina Maria, prin care utilizatorii pot vizualiza în timp real cât au economisit datorită abonamentelor medicale. Tot prin platformă, pacienții au acces la istoricul medical, își pot face programări sau pot apela la consultații la distanță, o opțiune tot mai des folosită în ultimii ani.

Astfel de instrumente vin în sprijinul celor care caută transparență și eficiență atunci când vine vorba de cheltuielile medicale. Pentru mulți abonați, economiile realizate pot fi direcționate către alte nevoi personale, de la vacanțe și hobby-uri până la fonduri de rezervă pentru situații neprevăzute, ceea ce face ca abonamentele să fie percepute nu doar ca o investiție în sănătate, ci și ca un avantaj financiar.