Belarus o condamnă pe lidera opoziției din exil la 15 ani închisoare

În august 2020, Țihanovskaia a candidat împotriva președintelui-dictator Aleksandr Lukașenko în cursul unor alegeri care i-au oferit acestuia un al șaselea mandat în funcție și care au fost considerate frauduloase. Ea a calificat verdictul și condamnarea drept o răzbunare a autorităților belaruse și s-a angajat „să lupte în continuare pentru libertate”.

Rezultatele alegerilor au provocat cele mai mari proteste din istoria țării. Lukașenko a ripostat nemilos împotriva protestatarilor, acuzând opoziția că ar complota să înlăture guvernul și, în urma unor presiuni, Țihanovskaia a plecat în Lituania.

Alți politicieni marcanți și o serie de activiști au fost fie arestați, fie siliți să părăsească țara

Țihanovskaia și alți patru fruntași ai opozției au fost judecați în contumacie la Minsk, capitala Republicii Belarus. În fotografiile transmise de Belta, agenția oficială de presă din Belarus, apare boxa goală a acuzaților. Ei au fost acuzați totodată de crearea și conducerea unei organizații extremiste, de instigare la ură și de amenințări la adresa securității naționale.

Într-un inteviu acordat agenției Associated Press, Țihanovskaia a declarat că avocatul care i-a fost repartizat a intrat doar o dată în contact cu ea în timpul prcoesului și nu a răspuns cererii sale de revizuire a dosarului.

Ea a spus că sistemul legal și juridic din Belarus nu mai funcționează, iar „statul s-a transformat într-un mare KGB”. „Sistemul se răzbună pe mine și pe toți belarușii – se răzbună pentru faptul că, în 2020, am ales libertatea, pentru faptul că nu am renunțat și nu am dat înapoi, ci ne-am continuat lupta”, a spus Țihanovskaia. „Dacă ar fi putut, Lukașenko i-ar fi arestat pe toți”, a mai adăugat ea.

În afara condamnării la închisoare, Țihanovskaia a mai fost condamnată să plătească și o amendă de aproximativ $11000. Un alt politician al opoziției din exil, Pavel Latușka, a fost condamnat la 18 ani închisoare. Lui Latușka, care a fost pe vremuri ministru al culturii, după care a fost ambasador în mai multe țări europene, i s-a interzis totodată să mai ocupe funcții publice timp de cinci ani, potrivit independent.co.uk

Maria Maroz, Volha Kavalkova și Siarhei Dilevski au fost condamnați la câte 12 ani de închisoare.

Toți cei cinci au părăsit Belarusul în urma izbucnirii protestelor din august 2020. Demonstrațiile au fost cele mai mari de la instalarea la conducerea țării a lui Lukașenko, survenită în 1994. De atunci, el a condus țara cu un pumn de fier, iar guvernul său a pornit o brutală campanie de anihilare a opoziției, operând peste 35000 de arestări și supunând violențelor alte câteva mii de oameni.

(Traducerea Rador)