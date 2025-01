Social Bei cafea în a doua parte a zilei? Te poți confrunta cu probleme medicale grave







O cercetare publicată în European Heart Journal a constatat că persoanele care beau cafea dimineața prezintă un risc mai scăzut de deces din cauza bolilor cardiovasculare și un risc scăzut de mortalitate generală, comparativ cu cei care o beau toată ziua.

De ce ar trebui să bei cafea în a doua parte a zilei

Studiul, condus de Dr. Lu Qi, HCA RegentsDistinguished Chair și profesor la Celia Scott WeatherheadSchool of Public Health and Tropical Medicine de la Universitatea Tulane, New Orleans, SUA, a implicat 40 725 de adulți participanți la US National Health and NutritionExamination Survey (NHANES) între 1999 și 2018.

Participanții au fost întrebați despre consumul lor de alimente și băuturi în cel puțin o zi, inclusiv dacă au băut cafea, cât de mult și când. Un subgrup de 1 463 de persoane a completat un jurnal detaliat al alimentelor și băuturilor pentru o săptămână întreagă.

Legătura dintre acest obicei și apariția bolilor cardiovasculare

Studiul a constatat că 36% dintre persoanele din cadrul studiului au băut cafea dimineața, 16% au băut cafea pe tot parcursul zilei, iar 48% nu au băut cafea.

Băutorii de cafea de dimineață aveau cu 16% mai puține șanse de a muri din orice cauză și cu 31% mai puține șanse de a muri de boli cardiovasculare, comparativ cu cei care nu beau cafea. Cu toate acestea, nu a existat nicio reducere a riscului în cazul băutorilor de cafea toată ziua, comparativ cu cei care nu beau cafea.

Ce trebuie să știi despre ritualul de dimineață

Băutorii de cafea de dimineață au beneficiat de reducerea riscurilor, indiferent dacă erau băutorii moderați (două până la trei cești) sau băutorii înrăiți (mai mult de trei cești). Băutorii ușori de dimineață (o ceașcă sau mai puțin) au beneficiat de o scădere mai mică a riscului, potrivit Medical Express.

Dr. Qi a declarat că acesta este primul studiu care testează modelele de timp pentru consumul de cafea și rezultatele asupra sănătății, iar rezultatele indică faptul că nu este important doar dacă beți cafea sau cât de mult beți, ci și momentul din zi când beți cafea. Sunt necesare studii suplimentare pentru a valida aceste constatări la alte populații și pentru a testa impactul potențial al modificării momentului din zi în care oamenii beau cafea.