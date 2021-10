Becali a vorbit despre drama prin care trece Bănel Nicoliță. Patronul FCSB a surprins pe toată lumea: „Dacă o să fie cazul…”

Nicoliță s-ar confrunta în prezent cu probleme serioase. Fostul mijlocaș al roș-albaștrilor ar avea datorii mari la cămătari și ar fi fugit din țară, încercând să găsească bani pentru a-și putea plăti împrumutul.

Nicoliță a fost unul dintre fotbaliștii favoriți ai lui Gigi Becali în perioada petrecută la FCSB, între 2005 și 2011. Legătura dintre cei doi s-a rupt între timp.

„Nu prea mă interesează situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap”

„Habar nu am de situația lui Bănel Nicoliță și nu știu ce face. Nu am mai vorbit de foarte mult timp cu el și sincer nici nu știam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei?

Chiar nu prea mă interesează de situația lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba și cu problemele lui. Nu am ce să mai comentez pe treaba asta”, a spus Gigi Becali.

Fostul fotbalist și-a pierdut toată agoniseala

Opțiunea de a fi finanțator la CS Făurei a fost decisivă în colapsul financiar al fostului mijlocaș. Chiar dacă a investit o sumă enormă pentru un club de Liga 3, Bănel declara că este fericit că a reușit să realizeze ceva la formația din locul natal, scrie gsp.ro.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam”, a afirmat, cu ceva timp în urmă, Bănel Nicoliță