Ce a fost și ce a ajuns! Bănel Nicoliță, vânat de cămătari. Fostul protejat a lui Becali a fugit din România de frică

Jucatotul, în vârstă de 36 de ani, din clubul lui Becali a rămas lefter după ce a investit 300.000 de euro, dar nu a scos nici măcar un ban. Bănel Nicoliță a fugit din țară de frica cămătarilor, a ajuns în Statele Unite ale Americii și de aici destinația ar fi fost Mexic. Problemele la graniță i-au dat acestuia mari probleme de cap.

Fără bani și fără soție

Fostul mijlocaș a ajuns în pragul divorțului după ce a băgat toți banii în club și nu a avut nici măcar un beneficiu. Acesta nu și-a mai vizitat familia și copiii, iar soția a cerut de urgență să se separe.

„Divorțul l-am făcut din cauza mea. Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei, am venit aici. Fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțîn la familie, să stau să fac mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul” a explicat Bănel pentru prosport.ro.

Cămătarii l-au pus pe fugă

Sportivul a rămas fară avere, apartamente, bunuri și sumele strânse de-a lungul carierei. Disperarea l-a făcut să se împrumute de urgență la cămătari cu peste 100.000 de euro. Acesta a fugit în America în speranța să scape de datorie și să câștige iar o parte din bani, dar lucrurile nu au ieșit cum și-a imaginat.

„Când bagi banii tăi şi îi pierzi pe parcurs şi realizezi că ai băgat 300 de mii de euro… Sunt bani mulţi. Scandaluri cu familia, scandal peste tot. Analizezi că nu e ok, dar m-am băgat, fotbalul mi-a oferit ce am eu până acum şi atunci trebuie să îi ofer şi eu lui. Ce am făcut eu acolo nu a putut să facă nimeni. De aceea sunt fericit, că am realizat ceva. Dacă pierdeam şi banii şi nu realizam nimic, atunci plângeam” spunea Bănel Nicoliţă, potrivit sursei citate.

Cămătarii sunt pe urma sportivului, iar banii acestuia sunt din ce în ce mai puțini.

„Hai să vă spun sincer. Sunt un prost, recunosc, sunt un prost că m-am lăsat devreme, dar m-am ambiţionat când am auzit anumiţi oameni că zic că ei şi-au făcut echipă, că sunt buni. Mi s-a pus ceaţă. Eram în Cipru şi am spus stop!” – Bănel Nicoliţă