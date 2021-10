Gigi Becali nu vrea să audă de Rapid sau Dinamo! Latifundiarul nu se va uita în această seară la derby-ul

Sâmbătă seara se va disputa cea de-a 123-a întâlnire dintre Rapid și Dinamo. Cele două mari rivale se întâlnesc în derby-ul etapei din prima divizie. În întâlnirile dintre echipe, Dinamo s-a impus de 50 de ori în derby, în timp ce Rapid a câștigat doar 37 de meciuri.

Gigi Becali, patronul FCSB, a fost mereu interesat de rezultatele obținute în campionate de către rivalii săi, însă de această dată situația s-a schimbat. Latifundiarul din Pipera susține că nu vrea să audă nimic despre derby-ul din această seară. Nu este interesat de modul în care evoluează niciuna dintre cele două echipă, iar asta se datorează faptului că nu mai sunt concurenți.

„Ce să văd, ce mă interesează pe mine de Dinamo și de Rapid? Mă știți că am avut dușmănii? M-a interesat pentru că suporterii spuneau că îi interesează mai mult să batem Rapid și Dinamo decât să luăm campionatul. Dar acum? Dacă erau cu noi la concurență pentru campionat, da.

La Craiova lui Rotaru și la CFR, doar la astea două mă uit, alte ambiții nu am. Dar dacă dau un gol, nu mă mai uit nici la ele, că știu că sunt gata meciurile. Cât e egal, mă uit. Doar la astea mă uit, la alții nu.

Nu am răutăți să piardă Dinamo, să piardă Rapid… Ce câștig eu, ce treabă am? Mă interesează pe mine? Nu sunt suporter înfocat, doar am o afacere care vreau să-mi meargă bine”, a spus Gigi Becali, pentru GSP.ro.

Echipele probabile în derby-ul dintre Rapid și Dinamo

DINAMO: 91. Iliev – 22. Sorescu, 4. Pinto, 27. R. Grigore, 75. Amzăr – 8. Itu, 38. Bani, 5. Răuță – 10. C. Matei, 44. Ivanovski, 9. Torje

Rezerve: 12. Eșanu, 3. A. Radu, 7. St. Filip, 20. Bordușanu, 21. Neicuțescu, 24. Giafer, 29. Măgureanu, 30. Espinosa, 96. Vestenicky

Absenți: G. Crețu, Moldoveanu, Dudea (suspendați), R. Popa, Mihaiu, Ehmann (accidentați), Nica, Țâră (în afara lotului)

Antrenor: Mircea Rednic

RAPID: 31. H. Moldovan – 77. Belu, 22. Săpunaru, 27. Dr. Grigore, 3. Florică – 4. Crepulja, 23. Albu – 7. Sefer, 10. R. Ilie, 29. Stahl – 9. Ad. Bălan

Rezerve: 90. Drăghia, 2. Nastos, 8. Carnat, 17. Pănoiu, 20. R. Moise, 21. B. Barbu, 94. Hlistei, 30. Dandea, 57. Marzouk

Absent: J. Morais (suspendat)

Antrenor: Mihai Iosif

Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca) / A1: Cerei Alexandru (Cluj-Napoca), A2: Danşa Ciprian Florin (Satu Mare)