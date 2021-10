„Am văzut două certificate de vaccinare: unul al lui Gigi Becali, al doilea al Dianei Șoșoacă”. Dezvăluiri uluitoare despre cele două voci anti-vacciniste

„Am văzut două certificate de vaccinare: unul al lui Gigi Becali, al doilea al Dianei Șoșoacă”, a mărturisit Alexandra Păcuraru într-un mesaj transmis pe un grup de WhatsApp. Anunțul vine în contextul în care cei doi au avut poziții vehemente legate de pandemia de coronavirus sau serurile imunizatoare și „îndeamnă la nevaccinare”. Fiica patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a solicitat autorităților statului să ancheteze situația și să aplice măsuri corespunzătoare în cazul fiecăruia dintre cei doi, dacă informațiile se dovedesc a fi adevărate.

Gigi Becali și Diana Șoșoacă dețin certificat COVID-19

Pe un grup de WhatsApp administrat de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, în care se află zeci de jurnaliști, Alexandra Păcuraru de la Realitatea TV a comunicat că a văzut certificatele de vaccinare ale lui Gigi Becali și Dianei Șoșoacă, însă nu le poate prezenta public din cauza faptului că acestea reprezintă documente medicale personale.

„Buna dimineața. Sigur ca ajuta! Sigur ca da! Voi prezenta mesajul diseară in cadrul emisiunii mele. Este strigător la cer ce se întâmpla in spitalele din ro, nici cei morti nici cei vii nu mai au loc. Și revoltător este ca am văzut doua certificate de vaccinare, unul a lui Becali, al doilea al Dianei Sosoaca, care in continuare in spațiul public îndeamnă la nevaccinare..fiind doc medicale personale nu am voie sa zic nici sursa, nici sa le arat, dar am rugat instituțiile statului sa își facă treaba sa ii oprească din aceasta propaganda anti vaccin dacă așa este.

Medicii din spitalele din tara spun ca peste 90% din cei care mor sunt nevaccinați și este foarte trist ca pe patul de spital mor cu regret ca nu s-au vaccinat și fără un preot alături de ei. Am difuzat imaginile cu părintele care a intrat la ATI, in costum de pandemie! E nevoie de iubire de semeni și unitate! Va îmbrățișez cu drag!”, a scris Alexandra Păcuraru, potrivit activenews.ro.

Cum au reacționat jurnaliștii la mesajul Alexandrei Păcuraru

În urma mesajului transmis de Alexandra Păcuraru pe grupul despre care sursa citată scrie că reunește „ziariști și vedete curtate de (n.r. Vasile Bănescu), cărora le transmite mesaje preferențiale pentru disipat în presă”, colegii din presă nu au reacționat.

Gigi Becali a spus, răspicat, în spațiul public, că nu se vaccinează împotriva coronavirusului. „Pentru ce să mă vaccinez? Niciodată în viața mea nu mă vaccinez, chiar dacă știu că mor și nu mă vaccinez. Dacă eu am tratament, pentru ce să fac vaccin? Ca să fac modificare genetică sau ce? Nu cunosc nicio persoană care a murit de COVID, toate persoanele cărora le-am dat tratament s-au vindecat. Mama mea a făcut și are 90 de ani… tot cu Arbidol s-a vindecat. Toți oamenii au luat Arbidol. Doctorii spun că e cel mai bun și nu are efecte adverse. Costă vreo 20 de euro ca să se vindece… un cost foarte mic comparativ cu un tratament din spital. Nici familia mea nu se vaccinează pentru că au văzut că eu nu mă vaccinez” a spus Gigi Becali.

De altfel, senatoarea independentă Diana Șoșoacă este cunoscută pentru pozițiile sale anti-vaccinare. Cât despre imunizare, aceasta a spus într-o înregistrare video de pe pagina sa de Facebook, după ce în presă au apărut informații referitoare la faptul că și-a administrat ser anti-COVID-19: „Nu m-am vaccinat şi nici nu mă vaccinez”.