Bebeluşii, expuşi la zeci de substanţe chimice înainte de naştere. Risc crescut de cancer

Bebeluşii, expuşi la zeci de substanţe chimice înainte de naştere. Risc crescut de cancer
Nou-născuții sunt expuşi încă din viaţa prenatală la substanţe chimice persistente într-o măsură mai mare decât se estima anterior, arată un studiu realizat de cercetători de la Icahn School of Medicine – Mount Sinai și alte institute din Statele Unite și Canada, publicat în revista Environmental Science & Technology. Analizele efectuate pe sângele din cordonul ombilical au identificat un număr mult mai mare de compuși PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilate), care se descompun foarte greu și pot persista mult timp în organism.

Studiul, realizat de echipe din Statele Unite și Canada, a analizat probe de sânge din cordonul ombilical de la 120 de nou-născuți, colectate între 2003 și 2006. Folosind metode moderne de chimie analitică și știința datelor, cercetătorii au identificat 42 de substanțe PFAS, comparativ cu doar opt detectate prin metodele anterioare.

Această diferență evidențiază faptul că modul de măsurare influențează foarte mult concluziile privind expunerea prenatală. Anterior se observase că placenta asociată primului copil al unei mame conține mai multe substanțe PFAS decât placenta copiilor născuți ulterior. Rezultatele studiului au confirmat această tendință, însă diferențele au dispărut odată cu aplicarea noii metode de analiză, care a permis detectarea unui spectru mult mai larg de compuși.

Gravidă. Sursa foto: Pixabay

Prezente în ambalaje și articole vestimentare. Cum acționează asupra organismului

PFAS sunt utilizate pe scară largă în industrie și se regăsesc în ambalaje alimentare, textile sau mobilier.

Expunerea la aceste substanțe a fost asociată în cercetări anterioare cu probleme de sănătate, inclusiv reducerea funcției renale, risc crescut de cancer, diferențe în structura creierului copiilor și creștere fetală redusă.

Autorii studiului spun că unele dintre substanțele identificate nu au fost studiate suficient, ceea ce complică evaluarea riscurilor.

Cercetătorii intenționează să extindă utilizarea metodei de analiză pentru a estima mai precis nivelul real al expunerii la PFAS și impactul acesteia asupra sănătății pe termen lung.

