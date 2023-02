Bebeluș născut sub ruinele unei clădiri în Siria. Mama nu a supraviețuit nașterii: „L-a protejat până în ultima clipă”. Video

Un clip video care a apărut în spațiul public surprinde momentul în care un salvator iese dintre ruinele unei clădiri prăbușite cu un bebeluș nou-născut. S-a întâmplat în orașul Jindires, din provincial Alep, după cutremurul devastator de luni, 6 februarie.

Imaginile au fost postate de un jurnalist local, sirian, pe Twitter. Bărbatul iese cu nou născutul dintre ruine și îl încredințează echipajelor de salvare care acționau în zona de clădiri distruse. Copilul a fost transportat la un spital din apropiere pentru îngrijiri.

Jurnalistului sirian a precizat, în comentariul care însoțește postarea că micuțul a fost născut chiar sub dărâmături. Mama sa, însă nu a mai rezistat până la apariția salvatorilor, dar și-a protejat copilul până în ultimul moment.

„Ea l-a protejat pe cel mic cu propriul trup, până în ultima clipă”, se arată într-o știre publicată pe portalul Al Balad.

Într-o altă scenă, filmată tot în orașul Jindires, aflat sub controlul guvernul sirian condus de dictatorul Bashar al-Assad, un alt bărbat apare îndurerat, legănând trupul neînsuflețit al bebelușului său mort.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

