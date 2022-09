Bătaie pe cel mai scump loc de parcare din Botoșani. Cum s-a ajuns la această sumă astronomică

Femeia a licitat până la suma de 7.570 de lei pentru locul de parcare aflat lângă scara de bloc. Pentru că nu l-a mai plătit, locul a redevenit liber. Așadar, alți 20 de locatari din zonă au început o nouă luptă pentru acest loc de parcare.

Norocosul care l-a obținut a făcut doar o simplă cerere. Nu a mai fost organizată altă licitație, spre nemulțumirea vecinilor care o acuză pe vecina lor de „aroganță”.

Unul dintre locatari a mărturisit că una dintre vecinele sale l-a câștigat. De asemenea, el a precizat că locul de parcare ar fi trebuit scos din nou la licitație, doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Se pare că s-au făcut ceva combinații din câte am auzit. Am fost personal la Casa Cărții să mă interesez. Mi s-a spus că prima dată se fac mutațiile după care scot la licitație… o chestie care nu are nicio legică, părerea mea și a vecinilor”, a povestit unul dintre locatari.

Altă licitație nu s-a făcut pentru acel loc

Răspunsul reprezentanților Primăriei Botoșani a fost că s-a respectat întocmai regulamentul. În plus, pentru că interesul presei a fost mare față de acest caz, cu greu s-ar fi putut face „combinații”.

„Înaintea licitației se pot opera schimburi de locuri de parcare la cerere, în cazuri justificate de îmbunătățire a proximității. Iar locurile cedate vor fi scoase la licitație. Potrivit punctului III – 30 din Hotărârea de Consiliu Local nr.48/25.02.2021 de modificare a regulamentului privind regimul parcărilor și procedurilor aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar sau abandonate, aprobat prin HCL nr. 356/28.08.2008. Nu se încalcă nimic, este perfect regulamentar, totul este trecut pe planșă. Dacă era ceva, nu se trecea în acte”, a explicat Iulius Gherase, șeful Serviciului Patrimoniu din cadrul Primăriei Botoșani.

Locul a fost primit de un alt locatar

Persoana care a primit locul de parcare avea altul la câteva sute de metri distanță. Acesta se afla lângă grădinița din apropierea Poliției Locale. După efectuarea schimbului, pe principiul îmbunătățirii proximității, cel de-al doilea loc ar urma să fie scos la licitație.

Femeia care nu și-a plătit locul de parcare nu va mai putea participa la o altă licitație pentru o perioadă de trei ani. În urmă cu un an, licitația a ajuns până la pragul de 7.570 de lei pe an, pentru respectivul spațiu. Cinci persoane au fost interesate. Este vorba despre trei bărbați și două femei. Bărbații s-au retras când s-a atins pragul de 2.500 de lei, iar doamnele au licitat până au depășit suma de 7.500, informează Botoșăneanul.