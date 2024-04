Bătaie în Parlamentul din Georgia. Liderul puterii, lovit cu pumnul în față| Video

Parlamentul din Georgia a fost scena unor evenimente desprinse din filmele de acțiuni. În loc să se bată în idei cum să crească nivelul de trai, demnitarii gruzini s-au caftit la propriu, din cauza unui act normativ referitor la agenții străini. Proiectul legislativ a fost intens criticat atât de statele occidentale cât și de societatea civilă.

Imaginile difuzate de televiziunile din Georgia ilustrează cum a început bătăia. Liderul partidului „Visul Gerorgian”, Mamuka Mdinaradze a fost lovit cu punctul în față de Aleko Elisashvili, unul dintre parlamentarii opoziției. Separat de conflictul din Parlamentul Georgiei, proiectul legislativ depus de putere a îndepărtat țara de Statele Unite, care se opun adoptării legii.

Mai grav pentru georgieni este faptul că Uniunea Europeană a declarat că inițiativa legislativă este incompatibiliă cu valorile blocului comunitar. Asta în condițiile în care UE a acordat regimului de la Tbilisi statutul de stat candidat pentru aderare.

NOW - Chaos breaks out in the Georgian parliament.pic.twitter.com/7KhWGn0ITO

— Disclose.tv (@disclosetv) April 15, 2024