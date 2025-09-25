Basarabia între Maidan și Kaliningrad

Scriu din anii 90 despre Basarabia, când în paginile cotidianului „Dreptatea”, organ de presă al PNȚ-CD pe lângă drepturile istorice ale României asupra teritoriului dintre Prut și Nistru încercam să-i învăț pe tinerii țărăniști istoria partidului folosindu-mă de cărțile profesorului Ioan Scurtu.

Dar și de redutabila lucrare a lui Pamfil Șeicaru „Istoria partidelor național, țărănist şi național țărănist” (Editura Carpații, Madrid, 1963), primită într-o semi-clandestinitate. Basarabia sau Republica Moldova cum se numește ea acum legal rămâne o rană vie a conștiinței noastre naționale.

Un prunc înfășat în sârmă ghimpată cum inspirat spunea Grigore Vieru. Cred că n-au fost alegeri la care să nu citesc în presa română steriotipul: alegerile acestea sunt cel mai importante de până acum. Normal aș zice, pentru că sunt ultimele. Nu repet banalitatea de mai sus – un fel de Petrică și venitul lupului la stână. De data acesta avem de-a face nu de o alegere politică, ci de-a dreptul strategică: între Uniunea Europeană și ex-spațiul sovietic.

Pentru a fi înțeles demersul meu pur național, nicidecum ideologic sau conjuctural mă grabesc să afirm câteva lucruri, public. Nu sunt un mare fan al președintei Maia Sandu. Nici simpatizant, nici adversar. Cu siguranță sunt oameni mult mai bine articulați și capabili să facă ceva pentru ideea națională în Moldova.

Dar de data acesta nu alegem politic, nu alegem pe cel care este cel mai apropriat de ideile noastre ale celor din dreapta Prutului. Alegem Stategic! Între Vest și Est. Între lumea occidentală și democratică versus totalitarism și spațiul rusesc, euro-asiatic. Votul trebuie să fie, deși niciodată posibil, rațional.

Nu trebuie să fii un mare geopolitician ca să pricepi că după eșecul întâlnirii din Alaska, cota lui Putin a crescut. La fel, lesne de priceput, o pace va scoate Ucraina șubrezită rău, dar și cu modificări teritoriale. Citiți doar istoria Kalinigradului și veți înțelege de ce Kremlinul a implantat între Țările Baltice și Polonia un „Cui al lui Pepelea”. Un arici spinos, cum spun unii specialiști militari.

Exact asta vrea să facă Putin în Republica Moldova. Un alt Kaliningrad. O țară așezată să zicem în spatele Ucrainei, un porc spinos între Uniunea Europeană și Kiev, un avantpost al apărării Federației Ruse, un ghimpe împotriva UE.

Nu este deloc o exagerare dacă spunem că un guvern pro-rus îl va aduce pe Putin la Chișinău, la graniță cu noi. Moldova se va scufunda în întuneric, ușile UE vor fi închise, etc...Iar dacă nu vor reuși acest lucru vor încerca un nou Maidan, un EvroMaidan. Pentru că specialiștii cunosc că jumătate din instigatorii din Piața Independenței din Kiev (Maidan Nezalejnosti) erau agenți ai Moscovei. Tulburările au dus la instabilitate politică, haos, iar mai târziu la invadarea țării...

Pe 28 septembrie avem la Chișinău alegeri cruciale. Nu pot influența cu nimic votul. Și nici nu îmi doresc asta. Dar dacă și cei care au dublă cetățenie stau acasă, impasibili, chiar ne merităm soarta!