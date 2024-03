Sport Basarabeanca Leo Ciobu, prima campioană la „2024 Wellness International” din Marea Britanie, a „îngenuncheat” concurente din țări cu tradiții sportive mari







„Cutremur” în lumea sportului – astfel ar putea fi numită victoria de acum câteva zile, a Leonidei (Leo) Ciobu, atletă de performanță de renume mondial, din Republica Moldova, care a devenit prima campioană a competiției „2024 Wellness International” din Marea Britanie („Arnold Classic”). Este unul dintre cele mai prestigioase turnee de culturism de pe glob. Marele trofeu i-a fost acordat de celebrul actor și sportiv – Arnold Schwarzenegger, idolul basarabencei încă din copilărie.

A devansat patru dintre cele mai performante concurente din Franța, Spania și SUA

Cele 60 de secunde, în care Lei Ciobu și-a etalat fizicul publicului spectator din Marea Britanie, i-au adus cel mai mare succes. Secretul? Munca de ani de zile, răbdarea și sacrificiile, spune atleta fanilor săi de pe rețelele de socializare. Comunitatea sportivilor din Republica Moldova este entuziasmată de rezultatul Leonidei Ciobu, declarând-o sursă de inspirație pentru toți și exemplu demn de urmat!

Victoria sportivei de talie internațională continuă să fie deliciul mass-media, astfel Republica Moldova rămânând în centrul atenției lumii sportului de performanță. Ea a devansat patru atlete din țări, unde se investește masiv în sport și în exponenții de frunte ai acestuia: Juliana Mota din Franța, Sandra Colorado Acal din Spania, Rosa Benadero Munoz din Spania și Amanda Burnett din SUA. În plus, Leo Ciobu s-a calificat pentru cel mai prestigios turneu din lume – la „Wellness Olympia 2024”, care se va desfășura, în Las Vegas, în perioada 10-13 octombrie, unde e posibil să o „supere” pe de trei ori campioana Olympia și câștigătoarea „2024 Wellness International SUA”, Francielle Mattos, comentează presa britanică.

Leo Ciobu, originară din Sângerei – una dintre cele 10 cele mai bune culturiste din lume

Leo Ciobu este originară din Sângerei, antrenoare de fitness și nutriționistă la Chișinău. Ajută cele mai ambițioase femei să-și „sculpteze” corpul de vis. Și-a luat licența la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, fiind și absolventă de master în drept a Universității Libere Internaționale din Republica Moldova. Pe site-ul său, Leo Ciobu mărturisește că, de-a lungul a 11 ani de experiență în domeniul culturismului, a învățat că acest sport este o adevărată artă. „Am descoperit ambiția și disciplina riguroasă, mi-am depășit limitele, am învățat secretele nutriției și am studiat în profunzime modul în care organismul reacționează la exerciții și alimentație. Am călătorit pe drumul competițiilor și am dobândit titlul de primul atlet IFBB PRO LEAGUE din Republica Moldova. Am reprezentat și continuu sa-mi reprezint cu mândrie țara, obținând locuri de top printre cei mai buni atleți din lume”, afirmă Leo Ciobu.

Cheia succesului, încă de pe băncile liceului

A luat locul 9, la prestigiosul „Mr. Olympia 2022” din Las Vegas. De asemenea, a câștigat Campionatul „România Muscle Fest Pro”, în același an. Apoi, în iunie 2023, în Spania, la Alicante, Leo Ciobu a obținut din nou medalia de aur, a doua oară consecutiv, apoi, la „Mr. Olympia 2023” din Orlando, SUA.

Studiile în domeniile educației fizice, sportului, nutriției și managementului culturii fizice au ajutat-o să devină un ghid extraordinar privind aplicarea unor programe personalizate de fitness și nutriție celor care au nevoie. Formula secretă: antrenamentul și disciplina

Leo Ciobu este o persoană ambițioasă încă de pe băncile liceului. Printre disciplinele sale preferate se numărau educația fizică și biologia. „Educația fizica este extrem de necesară în școală. Cerințele de la această disciplină mi-au format caracterul și personalitatea. Îmi dădeau speranță de a deveni cea mai bună și am învățat următoarea formulă secretă: antrenamentul și disciplina aduc succesul. Biologia m-a interesat, în mod special, ca să aflu cum funcționează organismul uman și cum îl pot afecta anumite acțiuni sau fenomene. Cu regret, sistemul de învățământ de azi încă nu reușește să-i ofere copilului șansa unei dezvoltări armonioase”, mărturisește Leo Ciobu pe o rețea de socializare.

Am călătorit pe drumul competițiilor și am dobândit titlul de primul atlet IFBB PRO LEAGUE din Republica Moldova. Am reprezentat și continuu sa reprezint cu mândrie țara mea, obținând locuri de top printre cei mai buni atleți din lume”, afirmă Leo Ciobu.

Cheia succesului sportivei de talie internațională: încă de pe băncile liceului

Cel mai important titlu al atletei Leo Ciobu, de până la „2024 Wellness International” din Marea Britanie, a fost locul 9, la prestigiosul „Mr. Olympia 2022” din Las Vegas. De asemenea, a câștigat Campionatul „România Muscle Fest Pro”, în același an. Apoi, în iunie 2023, în Spania, la Alicante, a luat din nou medalia de aur, a doua oară consecutiv, apoi, la „Mr. Olympia 2023” din Orlando, SUA. Studiile în domeniile educației fizice, sportului, nutriției și managementului culturii fizice au ajutat-o să devină un ghid extraordinar privind aplicarea unor programe personalizate de fitness și nutriție celor care au nevoie. Formula secretă: antrenamentul și disciplina

Leo Ciobu este o persoană ambițioasă încă de pe băncile liceului. Printre disciplinele sale preferate se numărau educația fizică și biologia.

„Educația fizica este extrem de necesară în școală, nu așa cum cred unii. Cerințele față de mine la această disciplină mi-au format caracterul și personalitatea. Îmi dădeau speranță de a deveni cea mai bună și am învățat formula secretă: antrenamentul și disciplina aduc succesul. Biologia m-a interesat, în mod special, ca să aflu cum funcționează organismul uman și cum îl pot afecta anumite acțiuni sau fenomene. Păcat că sistemul de învățământ de azi încă nu reușește să-i ofere copilului șansa unei dezvoltări armonioase”, mărturisește Leo Ciobu pe o rețea de socializare.