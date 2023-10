Dumitru Dragomir, marcat de sărăcia cruntă din copilărie. Desertul improvizat pe care îl devora

Dumitru Dragomir povestit câteva episoade care i-au marcat copilăria. A vorbit despre sărăcia prin care a trecut. De fapt, sărăcia este principala fobie pe care o are „oracolul din Bălcești”.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a mărturisit că nu a stat întotdeauna pe saci de bani. Dimpotrivă, au fost perioade în care a mâncat mămăligă cu zahăr pentru a scăpa de foame.

Dumitru Dragomir: „Am simțit sărăcia pe pielea mea ”

Plecând de la cazul care-l are ca protagonist pe Irinel Columbeanu, Dragomir a povestit câteva episoade din vremea pe când acesta era copil. A recunoscut că sărăcia este singura temere pe care o are în viață.

„Ți-am spus și îți repet. Mie nu mi-a fost frică de nimic în viață, bă, de nimic, reține ce spun! De nimeni și de nimic decât de sărăcie. Am simțit-o pe pielea mea. Eram cu nepoții la masă ieri și vorbeam de sărăcie. Le-am spus ce e bine să faci, cum e bine să te îmbraci. Sărăcia te duce și la cancer, și la toate nenorocirile”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

O temere justificată dacă luăm în considerare faptul că la un moment dat oracolul din Bălcești și-a potolit foamea mâncând mămăligă cu zahăr. Mai mult Dragomir trage o paralelă între perioada în care și-a trăit el copilăria și cea din zilele noastre.

„Oracolul din Bălcești” este de părere că părinții și copii din vremurile actuale nu mai pot simți pe pielea lor ce înseamnă cu adevărat sărăcia. Dumitru Dragomir a redat în stilul său caracteristic ce însemna să fii pricopsit în vremurile în care el era doar un june. Pe vremurile ”Vechiului Regim” pachetul elevilor cosnta într-o pâine, mai exact o jumătate de franzelă.

„Oracolul din Bălcești are o pensie de 4.000 de euro pe lună

„Când eram mic, mă duceam la școală și unii care erau pricopsiți mai veneau cu pâine. Mi-era rușine să le cer. De când m-am născut am fost orgolios. Mai bine muream decât să cer la cineva, doar dacă-mi dădea el. Veneau unii cu câte o jumătate de pâine. Pâinea se dădea pe cartelă. Mă duceam acasă și poate mâncam mămăligă cu zahăr, îți taie foamea, își umple mațul. Dacă-mi dădea și mie o bucățică eram cel mai fericit din lume. Dacă le spui asta părinților și copiilor, care au plecat după altă platformă și au avut altă educație, zic că ești tâmpit, nebun. Nu te mai cred și nu-i impresionează”, a adăugat Dumitru Dragomir.

Dar Mitică de la Ligă a trecut de mult peste perioadele de sărăcie din copilărie. Mandatul din fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal din perioada 1996-2013 îi asigură lunar o pensie de 4.000 de euro. Echivalentul a 20.000 de lei.

Poate un adept al zicalei ”cum îți așterni așa dormi”, Dumitru Dragomir a plătit lună lună de lună contribuții de 6.000 de dolari. Iar acest lucru se reflectă în pensia pe care o primește lunar.

”Bani deoparte nu am, pentru că mi-am asigurat bătrânețea prin pensie. Eu am plătit 6000 de dolari în fiecare lună la stat pentru pensie. Am aproape 4000 de euro. Cam 20.000 de lei. Asta adăugată la pensia de la parlament care e tăiată deocamdată, dar începe să curgă, așa am înțeles”, potrivit Digisport.