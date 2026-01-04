Barcelona învinge Espanyol cu 2-0, în deplasare. O victorie de „aur” semnată de Joan García, în fața unui Espanyol eroic

Prima etapă din 2026 a adus un nou episod intens din „Derbi Barceloní”, disputat pe un stadion Cornellà care a clocotit de pasiune. FC Barcelona s-a impus cu 0-2, consolidându-și statutul de lider, însă scorul nu reflectă fidel dramatismul din teren.

A fost un meci în care Espanyol a plecat cu capul sus, punând în dificultate „mașinăria” lui Hansi Flick, într-o seară în care diferența dintre eșec și victorie a purtat mănușile unui singur om: Joan García.

Espanyol a demonstrat că poate privi în ochi cea mai bună echipă din La Liga. Gazdele au avut momente de dominare clară, iar ocaziile irosite de Pere Milla și Roberto au înghețat tribunele. De fiecare dată însă, portarul Joan García a intervenit providențial. Portarul Barcelonei, revenit pe stadionul unde s-a format, a fost marele protagonist, oferind o demonstrație de reflexe și stăpânire de sine în fața foștilor săi fani.

La finalul partidei, antrenorul Hansi Flick a fost onest în evaluare, recunoscând că echipa sa a trebuit să sufere enorm în repriza a doua. „Trebuie să schimbăm unele lucruri, dar sunt fericit pentru cele trei puncte. Espanyol a făcut un meci fantastic și, probabil, nu meritam acest rezultat după aspectul jocului, dar calitatea noastră individuală și intervențiile lui Joan au decis partida”, a declarat tehnicianul german, care a lăudat și aportul jucătorilor veniți de pe bancă.

De cealaltă parte, antrenorul lui Espanyol, Manolo González, a afișat un amestec de mândrie și dezamăgire. „Sunt foarte mândru de echipă și de public. Am demonstrat că suntem capabili să batem cea mai bună echipă din campionat”, a spus acesta. Dar a lansat un atac dur la adresa jurnaliștilor care l-au acuzat că ar fi tensionat artificial atmosfera derby-ului. „Sper ca acele instituții media să-și ceară scuze. Nu am încins spiritele, am vrut doar să câștigăm.”

Analizând cele două goluri primite, Manolo a pus eșecul pe seama lipsei de eficiență și a micilor detalii tactice.

Primul gol, marcat de Dani Olmo din pasa lui Fermín, a fost descris de tehnician ca o „acțiune de talent pur” într-un moment în care defensiva sa s-a activat prea târziu.

Al doilea gol a venit pe un contraatac, când Espanyol era complet descoperită în încercarea de a egala. „Până în minutul 80, scorul normal ar fi trebuit să fie 2-0 pentru noi sau un 3-1. Fotbalul înseamnă să o bagi în poartă, iar noi am ratat prea mult”, a concluzionat antrenorul „perico”.

Dacă Flick l-a numit pe Joan García „unul dintre cei mai buni din lume”, Manolo González a preferat să păstreze tăcerea în privința fostului său elev, pentru a evita noi interpretări în presă: „Nu voi spune nimic despre Joan, pentru că orice aș zice s-ar răstălmăci”. Totuși, impactul portarului asupra rezultatului a fost incontestabil, el fiind pilonul care a susținut cele nouă victorii consecutive ale Barcelonei în campionat.

Această victorie le oferă catalanilor un avantaj moral considerabil înaintea Supercupei Spaniei, confirmând că echipa lui Flick știe să câștige chiar și în serile în care adversarul reușește să-i blocheze jocul de construcție, scrie cotidianul sportiv AS.

Pentru Espanyol, rămâne satisfacția unei prestații de înalt nivel și promisiunea unei mentalități schimbate, capabilă să pună probleme oricărui gigant din fotbalul spaniol.