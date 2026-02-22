Justitie

Bărbatul din Prahova, condamnat pe viață pentru uciderea partenerei: Mai bine moare decât să o văd la alt bărbat

Bărbatul din Prahova, condamnat pe viață pentru uciderea partenerei: Mai bine moare decât să o văd la alt bărbat. Sursa foto: dreamstime.com
Un bărbat de 37 de ani, Constantin Marian Munteanu, a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis cu un topor concubina însărcinată, în localitatea prahoveană Lipănești. Instanța a constatat că Munteanu a avut discernământ și a premeditat crima, motivul fiind refuzul victimei de a se întoarce la el, după ce relația lor era marcată de scandaluri frecvente.

În fața instanței, bărbatul a afirmat: „Mi-am pus în minte să o omor, gândindu-mă că mai bine moare decât să o văd la alt bărbat.” Acesta a susținut că vinovate pentru faptele sale ar fi fost victima și mama acesteia, care nu l-ar mai fi vrut în familia lor.

Femeia era însărcinată și mai avea doi copii

Femeia avea 22 de ani, era însărcinată în 8–9 săptămâni și avea un copil de doi ani și jumătate cu Munteanu, precum și un alt copil, de aproximativ șase ani, dintr-o relație anterioară. Crima a avut loc în momentul în care victima se întorcea de la dispensarul medical, însoțită de mama ei și de cei trei copii.

Munteanu a cerut din nou victimei să se întoarcă la el. La refuzul acesteia, s-a dus acasă la sora sa, de unde a luat un topor de 80 de centimetri, cu tăișul de 20 de centimetri, și s-a întors la femeie. Înainte de comiterea faptei, bărbatul consumase patru beri și 330 de mililitri de vodcă.

După crimă, bărbatul a continuat să consume alcool

Bărbatul a lovit victima în cap cu toporul, după care i-a aplicat încă trei lovituri. Victima a căzut într-o baltă de sânge, iar  un trecător a încercat să-i acorde primul ajutor.  Femeia a murit în drum spre spital.

După crimă, Munteanu a abandonat toporul la 500 de metri de locul faptei și a continuat să consume alcool, fără să sune la 112.

Motivarea instanței: Bărbatul a avut discernământ

Judecători

Sursa foto: Arhiva EVZ

Tribunalul Prahova a reținut că inculpatul a avut discernământ și a premeditat fapta. În motivarea deciziei, instanța arată că gelozia și nevoia de control total au fost mobilul crimei și că bărbatul nu a manifestat regret real, atribuind vina pentru crimă victimei și mamei acesteia.

„În cazul inculpatului care, cu discernământ, comite o faptă abominabilă fără a regreta, șansele de reintegrare socială și reeducare sunt practic nule, fiind un pericol pentru semenii săi”, se arată în motivarea instanței.  Inițial, Constantin Marian Munteanu a contestat pedeapsa, fiind încarcerat la Penitenciarul Mărgineni. Luna aceasta, Curtea de Apel Ploiești a luat act de retragerea contestației, menținând condamnarea la închisoare pe viață.

