Bărbat de 36 de ani, omorât în urma unei altercații în Sibiu. Patru bărbați au fost reținuți

Un bărbat de 36 de ani a fost ucis într-un conflict de stradă în localitatea Blăjel, județul Sibiu, în noaptea de miercuri spre joi. Peste 20 de persoane au fost implicate în altercație, iar patru dintre ele sunt urmărite penal pentru omor, iar alte șase pentru tulburarea ordinii publice. Patru suspecți au fost reținuți, potrivit Parchetului de pe lângă tribunalul Sibiu.

În noaptea de 24 spre 25 decembrie 2025, pe o stradă din localitatea Blăjel, judeţul Sibiu, a izbucnit un conflict spontan între cel puţin douăzeci de persoane, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Altercaţia a implicat mai multe persoane care s-au lovit reciproc cu corpuri contondente, potrivit anchetatorilor.

În timpul conflictului, un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost lovit cu diverse obiecte în cap şi pe corp de patru persoane cu vârstele de 14, 33, 27 şi 18 ani. Victima a decedat în urma rănilor suferite, iar anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Procurorii sibieni au precizat că urmărirea penală continuă faţă de cei patru autori pentru omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, precum şi faţă de alte şase persoane pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cei patru suspecţi au fost reţinuţi, urmând ca în cursul zilei de vineri să fie formulată propunere de arestare preventivă. Autorităţile continuă cercetările pentru identificarea şi tragerea la răspundere a tuturor celor implicaţi.

Anchetatorii au transmis că cercetările privind conflictul mortal de la Blăjel sunt efectuate în continuare de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Acesta este sprijinit de Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Sibiu, care se ocupă de strângerea de probe și identificarea tuturor persoanelor implicate în altercație. Procurorii și polițiștii urmăresc stabilirea exactă a modului în care s-a produs incidentul.