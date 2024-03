Economie Băncile din România se bat în servicii digitale. Cine conduce cursa în 2024







Băncile din România extind în ritm accelerat procesul de transformare digitală a serviciilor. Anul trecut, tot mai multe servicii de creditare au devenit accesibile online. Securitatea este însă o provocare critică.

Noua ediție a studiului Digital Banking Scorecard, realizat de echipa Future Banking, a evidențiat o serie de provocări specifice cu care se confruntă băncile din România în domeniul digitalizării.

Astfel, o primă concluzie a studiului este că băncile își extind accelerat oferta digitală, incluzând procesele de creditare ipotecară. Dar contractele sunt încă semnate în persoană. Pe de altă parte, serviciile pentru IMM-uri nu țin pasul cu transformarea digitală în sectorul bancar de retail.

O altă tendință evidențiată de studiu este aceea că băncile investesc semnificativ în funcții de securitate. Numeroase dintre acestea au început deja să folosească tehnologii AI pentru a preveni fraudele și proteja clienții.

De asemenea, o altă concluzie a cercetării este aceea că băncile prioritizează optimzarea experienței bancare mobile. Aceasta funcționează ca un diferențiator critic în peisajul bancar actual, conform Infofinanciar.

Cu ce provocări se confruntă băncile

Prezent la evenimentul de lansare a studiului, Mathias Schultz, CEO-ul companiei elene Natesch, a subliniat o serie de provocări comune cu care se confruntă băncile în procesul de digitalizare. Astfel, principala barieră întâmpinată de instituțiile financiar-bancare este reprezentată de accesul la tehnologie la un preț rezonabil. Democratizarea accesului la soluții informatice noi este importantă mai ales în cazul băncilor mici. Pentru acestea, tehnologia și agilitatea sunt esențiale pentru a putea concura cu jucătorii mari din piață. Potrivit lui Schultz, în astfel de situații, migrarea în Cloud și adoptarea modelului de Managed Services pot fi soluții viabile.

Există însă provocări majore și pentru băncile mari, cea mai comună fiind reprezentată de digitalizarea sistemelor legacy de core-banking. CEO-ul Natech recomandă ca abordarea în astfel de situații pregătirea atentă a proceselor de transformare digitală. De asemenea, Schultz susține modelul unei digitalizări end-to-end a proceselor bancare.

Natech este o companie fintech cu 20 de ani vechime în piață, care, în 2022, a realizat un joint-venture cu Piraeus Bank. Noua companie rezultată este axată pe dezvoltarea de servicii financiare pentru consumatori.

Cum se vede digitalizarea din perspectiva locală

Potrivit lui Ionuț Encescu, Head of Products & Digital Innovation Hub la First Bank, transformarea digitală în cadrul băncilor pune accentul pe îmbunătățirea interacțiunii cu clientul.

„First Bank se află în al patrulea an de dezvoltare a aplicației de internet și mobile banking. Am a avut o viziune clară încă de la început. Cred că realizarea cea mai clară de anul trecut este aceea că am ajuns să avem o singură aplicație pentru toate segmentele, cu un singur set de credențiale. Nu cred că trebuie să ne așteptăm în domeniul bancar la o revoluție în domeniul digitalizării serviciilor. Ci mai degrabă la o îmbunătățire constantă. Pentru a ajunge ca serviciile să fie cât mai simplu de utilizat de către client.“, a precizat Encescu.

În acest sens, First Bank a lansat în 2023 funcționalitatea de profiluri multiple. Aceasta permite unui client ca în relația cu banca să aibă un singur set de credențiale și o singură aplicație.

Ofertă extinsă prin digitalizare

Cristian Mustață, Deputy Executiv Director BCR, a abordat tema transformării digitale din perspectiva unei bănci care a început acest proces în urmă cu șase ani. În 2018, BCR a lansat pe piață produsul George, pe care îl dezvoltă continuu. Cu ajutorul acestuia, banca a obținut rezultate notabile nu doar la nivel local, ci și al Grupului Erste din care face parte.

„George a schimbat modelul de servire din întreaga rețea de scursale BCR. Dacă ne raportăm la tot ce înseamnă vânzare în sucursale, George a ajuns să fie deja un soi de sistem de operare al băncii. (...) Toate produsele de creditare, asigurare, investiții, depozite etc. se realizează prin intermediul acelorași fluxuri.“, a explicat reprezentantul BCR.

Potrivit acestuia, anul trecut banca a introdus primul produs de achiziție digitală de credit de casă – Casa Mea – prin intermediul George. De asemenea, a lansat și achiziția digitală de produse de pensie pentru Pilonul II. Noua soluție a crescut adeziunile cu 45% în numai trei luni. În 2024 se adaugă și adeziunea digitală pentru Pilonul III. „Prin digitalizare, am extins astfel produsele strict bancare și la cele serviciile financiare conexe pentru persoanele fizice.“, a precizat Mustață.

Directorul BCR a declarat că, în cazul creditelor de nevoi personale, 91% dintre clienți le-au contractat digital.

Care sun băncile campioane în 2024

Conform ediției de anul acesta a Digital Banking Scorecard, clasamentul băncilor autohtone realizat criteriilor de digitalizare este următorul:

- BCR, cu un scor general de 88%.

- ING – 87,5%.

- Banca Transilvania – 70,5%.

- Raiffeisen Bank – 67%.

- Libra Internet Bank – 65,5%.

Pe următoarele locuri se situează CEC (62,5%), UniCredit (61.5%), First Bank (60,5%) și OTP Bank (55%).

La categoria „challenger“, primul loc revine companiei Revolut, cu 83%. Iar la mare distanță de lider se situează Paysera, cu 38%.