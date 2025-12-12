Banca Centrală a Rusiei va depune o plângere împotriva Euroclear pentru activele blocate

Banca Centrală a Rusiei a anunțat, vineri, că va sesiza justiția de la Moscova împotriva companiei belgiene Euroclear, care administrează cea mai mare parte a activelor rusești blocate prin sancțiuni, pe care Uniunea Europeană intenționează să le utilizeze pentru finanțarea unui ajutor destinat Ucrainei, potrivit AFP.

Banca Centrală a Rusiei anunță că „depune o plângere împotriva Euroclear la Tribunalul de Arbitraj de la Moscova”, acuzând societatea belgiană de „acţiuni ilegale”.

„Acţiunile depozitarului Euroclear au cauzat un prejudiciu Băncii Rusiei din cauza imposibilităţii gestionării lichidităţilor şi titlurilor” care-i aparţin, a mai anunțat banca.

Presa publică rusă, citată de AFP, relatează că plângerea va fi depusă vineri, iar suma revendicată include atât valoarea activelor blocate, cât și despăgubiri pentru profiturile pierdute.

Moscova consideră ilegale sancțiunile internaționale impuse, inclusiv blocarea activelor, și susține că folosirea acestora este un „furt”.

Euroclear nu a dorit să ofere o reacție imediată. În schimb, un purtător de cuvânt a declarat că societatea se confruntă în prezent cu peste 100 de recursuri juridice în Rusia.

Joi, cele 27 de state membre ale UE au eliminat un obstacol esențial privind folosirea activelor rusești blocate, prin permanentizarea sancțiunilor impuse Moscovei, care stau la baza imobilizării acestora. Măsura vizează finanțarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Kievului.

Potrivit unui plan al Comisiei Europene, Ucraina ar urma să ramburseze împrumutul doar în situația în care Rusia plătește reparații. Dacă Moscova refuză, sancțiunile care au dus la blocarea acestor active rămân în vigoare. În aceste condiții, Kievul nu va rambursa suma împrumutată, iar Rusia nu va putea solicita restituirea activelor.

Totuși, UE se confruntă cu opoziția Belgiei, statul în care se află cea mai mare parte a acestor active și societatea Euroclear, dar speră să ajungă la un acord în acest sens la o reuniune programată săptămâna viitoare, notează AFP.