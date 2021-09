Banala ceapă face minuni pentru sănătatea organismului. Beneficiile pe care le are această lume, dar si problemele create anumitor persoane

Există persoane care au probleme gastrice și nu pot consuma ceapă decât cu prudență sau deloc. Un medic a vorbit despre beneficiile pe care această legumă le aduce organismului, dar a atras atenția că unii oameni nu tolerează ceapa.

Ceapa trebuie să fie consumată cu prudență de persoanele cu sindromul intestinului iritabil, gastrită sau arsuri la stomac, relatează Radio Sputnik. Această legumă este bogată în vitamine, minerale, fibre și fitomateriale. Anume compoziția chimică unică a cepei îi conferă proprietăți de vindecare, inclusiv capacitatea de a suprima procesele inflamatorii din organism.

Proprietățile benefice pentru organism pe care le are ceapa

„Ceapa conține vitamine și minerale, de exemplu, vitamina C, vitaminele din grupa B, precum și fibre, o mulțime de fitomateriale, inclusiv flavonoide, care acționează ca antioxidanți – reduc, suprimă procesele inflamatorii din organism. Acestea pot fi boli cardiovasculare, oncologice, diabet. Ceapa are, de asemenea, un efect pozitiv asupra sistemului imunitar”, a declarat Natalia Nefedova, medic dietolog, nutriționist, membru al Asociației nutriționiștilor din Canada.

Medicul a sfătuit consumarea cepei în mod regulat pentru profilaxie. Dar, persoanele cu probleme gastrice trebuie să fie atente la cantitatea de ceapă consumată.

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Ajută la scăderea nivelului colesterolului

Valori nutriționale pentru 100 g de ceapă Calorii: 40 Apă 89,11 % Glucide 9,34 % Lipide 0,1 % Proteine 1,1 % Fibre 1,7 % Calciu 23 mg Magneziu 10 mg Potasiu 146 mg Fier 0,21 mg Vitamina C 7,4 mg Vitamina B1 0,046 mg Vitamina B3 0,116 mg Vitamina B6 0,12 mg Vitamina B9 19 mg.

Ceapa ajută la scăderea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale, deoarece eliberează oxid nitric în fluxul sanguin, ceea ce reduce rigiditatea vaselor de sânge, precum și tensiunea arterială.

Și quercetina din compoziția acestei legume are rolul de a reduce acumularea plăcii în artere. Stimulent pentru o digestie sănătoasă Compușii din leguma proaspătă sunt un adjuvant pentru disconfortul digestiv și luptă pentru a elimina bacteriile ce pot ajunge în sistemul gastrointestinal și pot provoca infecții. Studiile arată că ceapa are o mare putere de a crește eficiența absorbției nutrienților din intestine.