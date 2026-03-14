Politica

Comentează știrea
Băluță, despre Bolojan: Și-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga și lipsa de empatie
Din cuprinsul articolului

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, l-a criticat sâmbătă pe premierul Ilie Bolojan, susținând că tensiunile din coaliție nu sunt generate de alianța politică în sine, ci de modul în care este gestionată. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor din Partidul Social Democrat privind organizarea unei consultări interne referitoare la menținerea formațiunii la guvernare.

Partidul Social Democrat ia în calcul ieșirea de la guvernare. Băluță, critici directe la adresa premierului

Întrebat despre momentul în care va avea loc consultarea internă în PSD, Daniel Băluţă a spus că procedura nu are încă un calendar stabilit, dar că aceasta ar putea avea loc spre finalul săptămânii viitoare.

„Şi vreau să faceţi o diferenţă extrem de importantă: una este coaliţia şi alta este Ilie Bolojan. Nimeni nu a spus că nu dorim că continuăm într-o coaliţie, dar o astfel de construcţie politică nu stă într-un singur om care, din păcate, şi-a dovedit limitele, incapacitatea de a dialoga, lipsa de empatie şi, mai ales această calitate, şi pun ghilimelele de rigoare, de a frâna orice ţine de PSD”, a arătat el.

Daniel Băluță

Sursă foto: Facebook

Despre partidele politice și acțiunile lor

Liderul PSD București a afirmat că, în ultimii ani, mai multe partide au adoptat un discurs critic și ostil la adresa Partidului Social Democrat, susținând că s-a conturat un „reflex” politic de a ataca formațiunea.

„Este un moment de cotitură pentru PSD, lucruri de genul ăsta nu mai trebuie să se întâmple, oamenii trebuie să ştie că noi ne ocupăm cu lucruri de genul ăsta: cu pasaje, cu poduri, cu spitale, cu autostrăzi, asta este realitatea şi nu cea pe care a reuşit cu succes să o genereze domnul Bolojan”, a adăugat Băluță.

Nemulțumiri în interiorul Partidului Social Democrat

Întrebat prin ce mecanism ar putea Partidul Social Democrat să îl înlăture din funcție pe premierul Ilie Bolojan fără depunerea unei moțiuni de cenzură, Daniel Băluță a evitat să ofere explicații procedurale, explicând că nu se consideră „un specialist în tehnici parlamentare”.

Edilul a mai spus că decizia finală va fi luată după consultările din partid și a sugerat că, personal, este în favoarea unui vot împotriva actualului premier.

Daniel Băluță a declarat că este extrem de dezamăgit de activitatea premierului Ilie Bolojan și a menționat că, în ceea ce îl privește, va vota împotriva acestuia la consultarea internă din Partidul Social Democrat.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    14 martie 2026 la 13:12

    Principala limita a lui Bolojan este incompetenta sa in economie. Desigur, el se crede competent, iar asta dubleaza pagubele.

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale