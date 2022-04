Avocatul Elenei Udrea, noi dezvăluiri cu privire la decizia dată de Înalta Curte: „A fost îngrozită de această nedreptate”

Avocatul Veronel Rădulescu a declarat că Elena Udrea a fost îngrozită de această nedreptate care i s-a făcut ieri în instanţă, explicând care este procedura de apărare în cazul Elenei Udrea.

Reamintim că după condamnarea din 2018 în dosarul Gala Bute, unde a primit 6 ani de închisoare, Elena Udrea a introdus două căi extraordinare de atac: recurs în casație și contestație în anulare.

Numai că, judecătorii de la Instanța Supremă i-au respins joi contestația în anulare formulată la decizia de condamnare în dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de închisoare pentru fostul ministru, în condițiile în care în toate celelalte dosare se pronunțase pe admiterea contestației şi rejudecarea cazurilor, a spus avocatul care o reprezintă pe Elena Udrea.

Avocatul Elenei Udrea a declarat că ieri a vorbit cu fostul ministru şi spune că au discutat despre o altă cale de atac extraordinară.

Ieri s-a pronunțat respingerea contestației în anulare. Decizia de condamnare a fost pronunțată în urmă cu trei ani în dosarul Gala Bute. Am vorbit foarte puțin la telefon ieri şi am discutat de o altă cale de atac extraordinară pe care o avem pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiţie, unde eu sunt avocat în cauză, respectiv despre recursul în casație care are termen în mai, a explicat avocatul Elenei Udrea.