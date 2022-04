Acum s-a aflat totul. Elena Udrea, trădată de apropiați. Declarații incredibile. „Și-au văzut doar interesul”

Daniel Funeriu a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare. Fostul ministru al Educației a mărturisit că Elena Udrea era înconjurată de mulți oameni care își doreau doar să primească funcții bune. Foarte puțini i-au fost alături în ziua în care a fost condamnată.

“Ce spectacol: toți cei care se gudurau la propriu pe lângă Elena Udrea pentru funcții sunt, acum, moraliştii care -cu morga serioasă- „salută decizia justiției”.

Eu, şi mulți alții, nici nu ne-am gudurat şi nici nu am înjurat. Am tratat relația la fel cum am tratat-o cu alți colegi de guvern şi partid. Ca de fiecare dată când cineva e condamnat sar toți nebăgații în seamă cu „vina prin asociere”, „reductio ad udream”, jocul politic preferat al celor care n-au nimic a spune.

În 2014 eu şi Papahagi am fost singurii care am contracandidat-o pe bune pe Elena Udrea la şefia PMP. Adrian, considerând că are mai puţine şanse decât mine, s-a retras în favoarea mea.

A fost modul meu de a ieşi definitiv din politică, arătând clar şi fără stridențe de care idei şi oameni mă despart şi ce valori îmbrățişez. Nu îmi e jenă să spun că, dacă aş fi câştigat preşedinția PMP atunci, aş fi candidat (fără şanse, dar pentru a pune pe masă şi idei, nu doar vorbe), la prezidențialele din 2014.

Cam asta e tot.“, a spus Funeriu.

Elena Udrea nu se aștepta la asta

Avocatul Elenei Udrea a transmis că măsura luată de ÎCCJ este o încălcare uriașă a deciziei Curții Constituționale a României.

„Nu m-am gândit la asta, dar nici la o soluție ca cea pe care a dat-o azi ICCJ. Am vorbit cu dumneai mai mult la termenul de la Curtea de Apel, săptamâna trecută, dar și la telefon. Nu mi-a dat niciodată de înțeles că ar alege această cale, dar nimeni nu se aștepta la soluția ICCJ.

Eu cunosc foarte bine dosarul acela și am motivele mele să am rețineri față de corectitudinea acestor decizii, atât cea de condamnare în Gala Bute, cât și cea de respingere a recursului în anulare”, spune avocatul.

„Elena Udrea nu este un personaj foarte simpatizat, dar dacă este să analizăm în profunzime, lucrurile sunt destul de grave. Astăzi ICCJ a desființat Constituția, bazându-se pe acea decizie a Curții Europene, care spune că poate să ignore deciziile CCR dacă există risc sistemic. Ori în România există doar câteva astfel de dosare, nu există nici pe departe un risc sistemic.

Mă întreb dacă în acest moment mai avem Constituție, dacă mai are vreo importanta CCR și ce ar putea urma după acest precedent creat de ICCJ, care nu face altceva decât să încurajeze toți judecătorii să aplice cum vor și când vor deciziile CCR. Eu cred că acest bulgăre se va rostogoli și că dacă nu se intervine politic, vom asista în România la aplicarea aleatorie a legilor și deciziilor CCR”, a declarat avocatul Veronel Rădulescu, conform româniatv.net.