Avocat în drept medical, despre inițiativa legislativă privind accesul la medicamente: Este îngrijorător

Cătălina Bordianu Calangiu, avocat în drept medical, malpraxis și etică medicală, avertizează că proiectul de ordonanță care limita accesul pacienților la tratamente inovatoare prin ordonanță președințială ar fi avut consecințe grave, în special pentru bolnavii cu afecțiuni severe: „Este îngrijorător – proiectul de ordonanţă va afecta grav dreptul pacienţilor, în special al celor cu boli grave, de a accesa rapid tratamente esenţiale".

Într-un interviu acordat agenției News.ro, avocatul a explicat că inițiativa legislativă ar fi restrâns drastic una dintre puținele căi rapide prin care pacienții pot obține acces la terapii care nu sunt incluse în lista medicamentelor compensate sau gratuite.

„Este îngrijorător – proiectul de ordonanţă va afecta grav dreptul pacienţilor, în special al celor cu boli grave, de a accesa rapid tratamente esenţiale, prin intermediul procedurii ordonanţei preşedinţiale, un instrument judiciar de urgenţă menit să ofere soluţii în situaţii critice”, a subliniat avocatul.

De asemenea, în opinia sa, restricţionarea acestei proceduri în absenţa unor alternative funcţionale era „nejustificată şi disproporţionată”. Mai mult, Cătălina Bordianu Calangiu, avocat în drept medical, a explicat: „O astfel de limitare nu respectă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la protejarea vieţii şi a integrităţii persoanei, lipsind cetăţenii de cel mai rapid demers judiciar pentru protejarea interesului major al sănătăţii”.

Ministerul Sănătății a decis retragerea unei prevederi controversate, în urma presiunii exercitate de asociațiile de pacienți și a reacțiilor venite din partea opiniei publice.

Cătălina Bordianu Calangiu a subliniat că o astfel de reacție demonstrează importanța unei consultări autentice cu societatea civilă. Potrivit acesteia, transparentizarea deciziilor administrative trebuie să reflecte interesele celor afectați direct, nu doar cerințele de natură birocratică.

„Retragerea rapidă, ca urmare a reacţiei asociaţiilor de pacienţi şi a opiniei publice, arată importanţa consultării reale a societăţii civile. Este corectă şi raţională, pentru că procesul de transparentizare decizională presupune adaptarea deciziilor administrative la nevoile şi drepturile celor afectaţi, nu doar la interese birocratice. Demonstrând receptivitate, Ministerul Sănătăţii evită o restrângere abuzivă a accesului la tratamente care, în multe cazuri, reprezintă unica şansă reală pentru supravieţuire”, a mai punctat Cătălina Bordianu Calangiu.

Accesul pacienților români la medicamente inovatoare continuă să evidențieze probleme profunde în sistemul de sănătate, semnalând lacune legislative și procedurale majore. Potrivit unei analize oferite de un avocat implicat în astfel de cazuri, în prezent, pacienții pot beneficia de tratamente moderne doar prin mecanisme excepționale, cum ar fi ordonanțele președințiale, în condițiile în care aceste terapii nu figurează în listele oficiale de decontare.

Această realitate arată că, în lipsa unei legi eficiente, accesul la tratamente esențiale este condiționat de decizii punctuale, nu de politici publice coerente. În multe cazuri, pacienții sunt nevoiți să se confrunte cu o birocrație greoaie, în timp ce timpul pierdut poate însemna diferența între viață și moarte.

„Problema recurentă rămâne: pacienţii din România au acces în continuare limitat, lent şi adesea inegal la terapii inovatoare, faţă de cetăţeni din alte state europene. Obstacolele birocratice şi lipsa procedurilor clare, eficiente, favorizează discriminarea indirectă şi perpetuează inechitatea sistemului sanitar”, a explicat avocatul.

Dacă proiectul de ordonanță ar fi fost adoptat, pacienții s-ar fi confruntat cu o limitare serioasă a accesului la justiție, atrage atenția avocatul. Acesta susține că actul normativ ar fi fost vulnerabil din punct de vedere juridic, întrucât ar fi restrâns un drept fundamental garantat de Constituție: dreptul de a apela la justiție pentru protejarea vieții.

„În lipsa ordonanţei preşedinţiale, pacienţii ar fi fost obligaţi să urmeze acţiuni în instanţă mult mai lente, care nu răspund nevoii presante de intervenţie medicală urgentă. Cei mai mulţi dintre ei decedează până se judecă pe fond dosarul”, mai atrage atenția Cătălina Bordianu Calangiu, avocat în drept medical, potrivit sursei menționate.