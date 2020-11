Cu toate acestea sunt încă departe de bogăția pe care au acumulat-o cântărețele.

Rihanna, în vârstă de 32 de ani, a fost recent certificată de Forbes drept cea mai bogată femeie (cântăreață) din lume. Averea ei se ridică la 600 de milioane de dolari, poziționându-se înaintea altor cântărețe celebre: Madonna (570 de milioane de dolari), Céline Dion (450 de milioane de dolari) și Beyoncé (400 de milioane de dolari), scrie retetesivedete.ro.

Dar iată cum stau lucrurile în ceea ce le privește pe actrițele celebre ale momentului.

Drew Barrymore: 125 milioane dolari

Drew Barrymore este o actriță, producătoare, regizor, model și autor american. Barrymore este recunoscută în cea mai mare parte prin prestația sa din „E.T. extra-terestru”. De atunci a obținut numeroase premii, inclusiv un Glob de Aur, un Screen Actors Guild Award și o nominalizare la BAFTA.

Jennifer Lawrence: 130 de milioane de dolari

Jennifer Lawrence este o actriță americană și este cunoscută mai ales din filmul Hunger Games și Winter’s Bone. Filmele ei au încasat peste 5,7 miliarde de dolari în întreaga lume și a fost cea mai bine plătită actriță din lume în 2015 și 2016.

Julia Roberts: 140 milioane USD

Julia Roberts este o actriță și producătoare americană. Roberts este o cunoscută vedetă de la Hollywood, care a jucat în mai multe filme populare precum „Pretty Woman” și „Eat Pray Love”. Roberts a câștigat trei premii Globul de Aur și a fost nominalizat la patru premii Oscar

Frances Fisher: 145 milioane dolari

Frances Fisher este o actriță engleză. Fisher și-a început cariera în teatru și a jucat mai târziu în rolul saxoanei Deborah ‘Red’ în telenovela „The Edge of Night”. Ea a interpretat femei puternice în filme și la TV de la începutul anilor 1980.

Audrey Tautou: 145 milioane dolari

Audrey Tautou este o actriță și fotomodel francez care a debutat ca actriță la vârsta de 18 ani în lungmetrajul „Venus Beauty Insitute”. Rolurile lui Tautou în anii 1990 și 2000 includeau „Le Libertin” și „Happenstance”.

Jessica Szohr: 145 milioane dolari

Jessica Szohr este o actriță americană care și-a început cariera pe ecran apărând în emisiuni de televiziune precum ‘Soția mea și copiii’ și ‘Joan of Arcadia’. Aparițiile sale recente includ ‘Complications’, ‘Kingdom’ and ‘Twin Peaks’.

Demi Moore: 150 milioane dolari

Demi Moore este o actriță americană și fost model și compozitor. Moore este una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume. Și-a început cariera când a apărut la telenovela „General Hospital” și ulterior a câștigat recunoaștere pentru rolurile sale din „Blame It on Rio” și „St.Elmo s Fire’.

Angelina Jolie: 160 milioane dolari

Angelina Jolie este o actriță, cineastă și activistă umanitară americană. Jolie a primit un Oscar, două Screen Actors Guild Awards și trei Globuri de Aur. A fost declarată drept actrița cea mai bine plătită de la Hollywood. Jolie este cunoscută pentru aparițiile sale de succes din filmele „Gia”, „Girl, Interrupted” și „Domnul și doamna Smith”.

Miley Cyrus: 160 milioane dolari

Miley Cyrus este o cântăreață, compozitoare și actriță americană. Cyris a jucat roluri minore în serialele de televiziune „Doc” și filmul „Big Fish”. Cyrus a devenit un idol adolescent în rolul principal al personajului Miley Stewart din serialul de televiziune Disney Channel „Hannah Montana”.

Xuxa Meneghel: 160 milioane dolari

Xuxa Meneghel este o gazdă de televiziune/ prezentatoare braziliană, actriță, cântăreață și model. Meneghel este câștigătoare de două ori a Latin Grammy Award și este cunoscută și pentru apaticul ei, „Regina copiilor”.

Krysten Ritter: 185 milioane dolari

Krysten Ritter este o actriță, model și autoare americană. Ritter este cunoscută mai ales pentru rolurile sale din seria Marvel Cinematic ‘Jessica Jones’. A apărut și în serialele de televiziune ‘Gravity’, ‘Til Death’, ‘Veronica Mars’ și ‘Gilmore Girl’.

Cathrine Deneuve: 185 milioane dolari

Cathrine Deneuve este o actriță franceză, cântăreață, fotomodel și producător. Deneuve a câștigat recunoaștere pentru portretizarea ei de gheață și frumusețea misterioasă cu care a fascinat diferiți regizori.

Tracey Ullman: 199,56 milioane dolari

Tracey Ullman este o actriță, cântăreață, dansatoare și producătoare engleză. Primele apariții ale lui Ullman au fost în emisiunile de televiziune britanice „A Kick Up the Eighties”.

Julia Louis Dreyfus: 200 de milioane de dolari

Julia Louis Dreyfus este o actriță, comediană și producătoare americană. Dreyfus este una dintre cele mai populare și premiate actrițe din istoria televiziunii americane. A câștigat mai multe premii Screen Actors Guild și mai multe premii Emmy decât orice alt interpret.

Jennifer Aniston: 200 de milioane de dolari

Jennifer Aniston este o actriță americană, producătoare de film și femeie de afaceri. Aniston este cunoscută mai ales pentru că a interpretat-o ​​pe Rachel Green în serialul de televiziune „Friends”. Astăzi, ea este una dintre cele mai bogate actrițe de la Hollywood.

Victoria Principal: 200 de milioane de dolari

Victoria Principal este o actriță, antreprenoare și autoare americană. Principal este cunoscută mai ales pentru rolul ei în care a interpretat-o pe Pamela Barnes Ewing în serialul de televiziune ‘Dallas’.

Sasha Alexander: 215 milioane dolari

Sasha Alexander este o actriță americană care a interpretat-o ​​pe Gretchen Witter în ‘Dawson’s Creek’. Alexander este una dintre cele mai bune actrițe din lume și a jucat în filme precum ‘He’s Just Not That Into You’. și „Yes Man”, alături de Jim Carrey.

Paget Brewster: 245 milioane dolari

Paget Brewster este o actriță și cântăreață americană. Brewster s-a făcut cunoscută pentru prima dată în rolul ei jucând-o pe Kathy în cel de-al patrulea sezon din „Friends”.

Mia Wasikowska: 275 milioane dolari

Mia Wasikowska este o actriță australiană. Wasikowska și-a făcut primul debut pe ecran în drama de televiziune australiană „All Saints”. A câștigat recunoaștere la nivel mondial în 2010, când a jucat rolul lui Alice în „Alice în Țara Minunilor”, de Tim Burton. Astăzi, Wasikowska este a doua cea mai bogată actriță din lume.

Mary-Kate și Ashley Olsen: 300 de milioane de dolari

Mary-Kate și Ashley Olsen „gemenele Olsen” sunt creatoare de modă americane și foste actrițe pentru copii. Gemenele Olsen și-au început cariera ca actrițe la vârsta de 6 ani. Au început să joace împreună în filme, proiecte video și TV, care ulterior au continuat până la adolescență. Au influențat oamenii din întreaga lume prin filmele lor.