Autostrada Unirii ajunge la Prut. România lansează licitația pentru primul tronson care va intra pe teritoriul Republicii Moldova

Republica Moldova. România a lansat licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8, sector care va ajunge până la frontiera cu Republica Moldova și va include construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul țării noastre. Proiectul marchează un moment istoric pentru infrastructura rutieră a Republicii Moldova, fiind pentru prima dată când o autostradă propriu-zisă va fi construită pe teritoriul național, în cadrul unui proiect transfrontalier major.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, licitația lansată de partea română vizează atribuirea contractului de proiectare și execuție pentru sectorul cuprins între DN24, în zona municipiului Iași, și punctul de trecere a frontierei de stat de la Ungheni, inclusiv Podul peste râul Prut. Autoritățile subliniază că proiectul are o importanță strategică majoră, deoarece va asigura conectarea directă a Republicii Moldova la rețeaua de autostrăzi din România și, implicit, la infrastructura de transport a Uniunii Europene.

Lucrări de infrastructură pe ambele maluri ale Prutului

Contractul scos la licitație include nu doar lucrări pe teritoriul României, ci și un set amplu de intervenții care vor fi realizate în Republica Moldova. Conform informațiilor oficiale, pe teritoriul țării noastre urmează să fie construit un sector de autostradă cu o lungime de aproximativ 4,7 kilometri, care va asigura legătura dintre Podul peste Prut și centura rutieră existentă a municipiului Ungheni. Proiectul prevede realizarea unui nod rutier modern, precum și construcția unor pasaje peste calea ferată și peste actuala centură a orașului, pentru a asigura fluența traficului și separarea diferitelor tipuri de transport.

În același timp, documentația include realizarea unui drum de legătură de circa 1,1 kilometri între autostradă, centura municipiului Ungheni și Centrul Logistic Berești. Totodată, proiectul prevede dezvoltarea infrastructurii rutiere interne și a echipamentelor necesare pentru funcționarea acestui centru logistic, care este văzut de autorități drept un punct-cheie pentru comerțul transfrontalier și distribuția de mărfuri.

Finanțare europeană și coordonare comună

Valoarea lucrărilor aferente segmentelor din Republica Moldova este estimată la aproximativ 64 de milioane de euro, costuri care vor fi acoperite integral de partea română. Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin instrumentul SAFE, destinat sprijinirii infrastructurii strategice și a conectivității regionale.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că lucrările de pe ambele maluri ale Prutului vor fi licitate împreună, pentru a asigura coerența tehnică, financiară și operațională a proiectului. Această abordare integrată este menită să evite blocajele administrative și să asigure respectarea acelorași standarde de calitate și siguranță rutieră.

Un pas major spre integrarea europeană

Autoritățile de la Chișinău subliniază că Autostrada Unirii A8 va deveni prima autostradă care leagă direct România de Republica Moldova, deschizând noi oportunități pentru mobilitate, comerț, investiții și dezvoltare regională. Proiectul este considerat un pas concret spre integrarea infrastructurală a Republicii Moldova în rețelele europene de transport și spre consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Prin această inițiativă, Republica Moldova face un pas important în direcția reducerii izolării infrastructurale și a creșterii atractivității economice a regiunilor de frontieră, într-un context mai larg de apropiere de Uniunea Europeană și de modernizare a infrastructurii naționale.

