Autoritățile de la Chișinău au eșuat în cazul tragediei de la Măgdăcești, unde o femeie de 42 de ani ar fi fost ucisă de soțul său, deși acesta avea interdicție să se apropie de ea, a afirmat președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu. Oficialul a susținut că autoritățile au identificat problema care a permis producerea tragediei și că aceasta trebuie remediată, arată TV8.

Potrivit președintelui Parlamentului, una dintre principalele probleme apare atunci când o persoană acuzată de agresiune și aflată sub monitorizare electronică părăsește Republica Moldova.

„E o durere care nu poate fi acoperită cu toate demisiile de pe pământ. E o tragedie enormă. Sistemul a eșuat, asta trebuie să recunoaștem”, a declarat Igor Grosu înaintea ședinței Parlamentului.

Într-o astfel de situație, semnalul GPS al dispozitivului electronic poate fi pierdut, ceea ce afectează capacitatea autorităților de a urmări în timp real deplasarea agresorului.

Igor Grosu a susținut că breșa care a făcut posibilă tragedia de la Măgdăcești a fost identificată și că autoritățile trebuie să găsească o soluție pentru ca o situație similară să nu se repete.

Premierul Vasile Tofan a anunțat cinci măsuri urgente după cazul de la Măgdăcești. Una dintre acestea vizează introducerea unei măsuri de consemn la frontieră pentru agresorii aflați sub supraveghere.

Prin această măsură, Poliția de Frontieră ar urma să fie informată despre existența persoanei aflate sub restricții, iar Inspectoratul Național de Probațiune ar putea afla în timp real când aceasta părăsește sau reintră în țară.

Autoritățile urmăresc astfel să elimine situațiile în care un agresor aflat sub monitorizare poate trece frontiera fără ca instituțiile responsabile să aibă imediat informațiile necesare.

Tragedia s-a produs pe 31 august, în raionul Criuleni. O femeie de 42 de ani și soțul său, în vârstă de 47 de ani, au fost găsiți morți după ce fiica lor de 15 ani a alertat poliția.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, bărbatul și-ar fi împușcat mortal soția, după care s-ar fi sinucis.

Procuratura a anunțat ulterior că investighează un caz de violență în familie. Pe numele bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție care îi interzicea să se apropie de femeie.

La scurt timp după crimă au apărut informații despre sistemul de monitorizare electronică folosit în cazul bărbatului.

Acesta purta o brățară electronică despre care autoritățile au explicat că trebuia să contribuie la monitorizarea respectării restricțiilor impuse. Dispozitivul trebuia să permită declanșarea unei alerte dacă bărbatul se apropia de victimă.

Potrivit informațiilor apărute după tragedie, bărbatul ar fi scăpat de brățară și s-ar fi întors acasă. Acolo și-ar fi împușcat soția, în timp ce fiica lor de 15 ani se afla în apropiere.

Ulterior, bărbatul ar fi trecut din nou prin beci și și-ar fi luat viața.

Cazul a ridicat întrebări cu privire la eficiența sistemului de monitorizare electronică și la modul în care autoritățile sunt alertate atunci când un agresor încalcă restricțiile impuse.

După tragedie, autoritățile de la Chișinău au anunțat măsuri menite să îmbunătățească monitorizarea persoanelor suspectate de violență și să reducă riscul ca acestea să ajungă din nou în apropierea victimelor.

În cazul unei persoane agresate, primul pas este îndepărtarea din locul periculos și apelarea numărului 112. Victima poate depune plângere la poliție și poate solicita sprijin juridic și psihologic.

De asemenea, este important ca persoana agresată să păstreze cât mai multe informații despre incidente, inclusiv data, locul, modul în care s-au produs și eventualele amenințări sau agresiuni. Aceste date pot fi utile pentru anchetă.

Victimele violenței pot solicita și sprijin din partea organizațiilor specializate, inclusiv prin intermediul liniei de asistență La Strada, la numărul 0 800 800 80, sau al Centrului de Drept al Femeilor.