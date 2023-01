Australian Open. Gabriela Ruse, în optimi la dublu cu Marta Kostyuk, după ce au eliminat favoritele. Video

Australian Open. În turul doi al competiției de dublu feminin, românca Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostyuk au evoluat cu perechea Nicolle Melichar-Martinez (SUA) – Ellen Perez (Australia).

Gabriela Ruse şi Marta Kostiuk au trecut în turul doi de perechea favorită, Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez (SUA/Australia), scor 3-6, 7-6 (9/7), 6-0, după două ore şi patru minute.

În optimi, Ruse şi Kostiuk vor evolua cu echipa învingătoare din meciul dintre Miriam Kolodziejova/Marketa Vondrousova (Cehia) / Beatriz Haddad Maia / Shuai Zhang (Brazilia/China), cap de serie 7.

Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au reușit să producă marea surpriză și au trecut de favoritele numărul nouă, americanca Nicole Melichar-Martinez și australianca Ellen Perez.

Partida a durat două ore și două minute de joc. Echipa româno-ucraineană a salvat o minge de meci la scorul de 6-7 în tiebreakul setului secund, revenind superb pentru a câștiga.

Gabriela Ruse joins Monica Niculecu as the only Romanians still left playing at the Australian Open. And if both their teams win in the next round, we could see them face each other in the doubles QF! https://t.co/hgcQjUt3sj

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 21, 2023