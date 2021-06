Monica Niculescu şi Elena Gabriela Ruse s-au calificat, vineri, în finală de dublu a turneului ITF pe iarbă de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari.

Monica Niculescu și Gabriela Rusa, în finala turneului de la Nottingham

Niculescu şi Ruse, capi de serie numărul patru, le-au învins în penultimul act pe principalele favorite, Timea Babos (Ungaria)/Arina Rodionova (Australia), cu 7-6 (5), 4-6, 10-5.

În finală, româncele vor primi replica australiencelor Priscilla Hon şi Storm Sanders. Acestea au trecut în semifinale de perechea Ankita Raina (India)/Renata Zarazua (Mexic), cu 6-3, 6-2.

Monica Niculescu este căpitanul-nejucător al naționalei României de Fed Cup. La meciul cu Italia, disputat în acest an, s-a confruntat cu mai multe absențe la nivel de lot. România avea să piardă întâlnirea cu 1-3.

Probleme de lot la meciul cu Italia

„Mi-am dorit foarte mult să o avem şi pe Irina Begu în echipă, şi pe Jaqueline, şi pe Olaru. Raluca a câştigat un turneu recent, nu mai zic de Ana Bogdan, dar aşa s-a nimerit. Fetele… Eu le-am convocat. Mi-am dorit foarte mult să o am pe Irina Begu în echipă, nu mai ştiţi de câte ori am salvat România şi ne-am pus sufletul în teren… Dar este an olimpic, şi-a dorit foarte mult să se ducă la Olimpiadă. Jaqueline este la un pas să intre în top 100 şi şi-a dorit foarte mult să facă puncte şi să joace la Istanbul. Din păcate, este în calificări, care se suprapun cu meciurile din Fed Cup”, spunea Monica Niculescu.

„Ana Bogdan a avut un început de an destul de greu şi este la Istanbul în calificări. Le înţelegem decizia, le aşteptăm, sper, în meciul următor. Văd un viitor bun, sincer. S-a nimerit anul acesta să fie an olimpic. Simona s-a accidentat, Patricia s-a accidentat, a fost un moment mai diferit. Niciodată cred că n-am venit la Fed Cup cu patru jucătoare, dar patru jucătoare care sunt dornice să câştige, să arate României că se poate. Meciurile vor fi grele, echilibrate. Italiencele sunt tinere şi vor să se afirme”, mai afirma Niculescu.