Ion Mihai Ghințan, tânărul cu numele de scenă GIM, a dat naștere unor momente unice pe scena Românii au Talent. În Marea Finală, tânărul a emoționat și publicul, dar și juriul. Băiatul a interpretat o melodie extrem de emoționantă, care surprindea momente și trăiri din propria viață.

„Dumnezeu dă luptele cele mai grele soldaților celor mai puternici. Tu ai demonstrat că ești pregătit pentru orice luptă. Tot întunericul prin care ți-a fost dat să treci e în spatele tău, în fața ta e un drum de lumină și cred că pe acesta trebuie să-l alegi”, s-a exprimat Alexandra.

Povestea emoționantă a tânărului GIM, finalistul de la Românii au Talent

Gim are o poveste de viață impresionantă și emoționantă. Tânărul a crescut la casa de copii, iar de la o vârstă fragedă a fugit și s-a descurcat pe cont propriu. “Fratele meu era la stână împreună cu alți patru tineri: trei băieți și o fată. Într-o seară, s-au spălat toți, ea s-a spălat ultima și a lăsat butelia deschisă. S-au intoxicat și au murit toți. (…). Dacă nu eram la orfelinat, ajungeam și eu unde este el. Nu mai eram acum”, a povestit tânărul artist.

”Prima mea amintire e când l-au înfiat pe fratele meu. Noi am ajuns amândoi la același cămin, orfelinat și el a fost înfiat de când era mic. Atunci s-au rupt legăturile, știam că nu o să mai vină să mă viziteze. Nimeni nu se mai întoarce o dată unde e rău. Eu am stat la orfelinat până la 12 ani, oficial, după care am plecat. Am stat trei ani în stradă, sub niște țevi în timpul iernii, nu simțeam frigul. Când îmi era foame, făcea Dumnezeu cumva să am, să primesc fără să cer. Mai munceam la negru, nu aveam buletin, construcții, munceam cu ziua. M-a păzit Dumnezeu, nimeni altcineva. M-a protejat bine că alții sunt mult mai rău”, a relatat Gim.

„Am căutat talentul în mine”

Tânărul de la orfelinat este recunoscător pentru parcursul său în emisiune. „Chiar dacă am stat pe stradă sau la orfelinat, am căutat să lucrez în muzică. Am căutat talentul în mine şi muzica pentru mine însemna mama, însemna tata, sora, fratele. Ştiu că m-am născut într-o familie cu trei fraţi, ştiu că se certau, ştiu că era alcool la mijloc, că era sărăcie. Părinţii mei nu au avut posibilitate să crească niciun copil.

Eu am fost lăsat într-un şanţ lângă spital. Viaţa era foarte grea la orfelinat. Nu aş vrea să uit nimic, nici bătăi, nici chestii groaznice pentru că m-au format aşa cum sunt acum.

Ştii cum e cerul cum ţi se povesteşte că sunt îngeri că totul e aur. Exact aşa m-am simţit de atunci. Abia aştept să povestesc copiilor mei despre asta. Cred că Dumnezeu a hotărât să fie eu aici. În clipele grele, singurul meu refugiu era Dumnezeu”, a spus GIM în semifinală.

El a trecut cu brio și în finala Românii au Talent, unde a emoționat jurații.