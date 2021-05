VIDEO Românii au talent. Doisprezece concurenți au performat live în prima semifinală de la Românii au talent, sezonul 11. Dintre aceștia, doar cinci au fost aleși de public să fie finaliști. Săptămâna viitoare vor performa ceilalți doisprezece concurenți.

Din totalul celor 300 de concurenți audiați, doar 24 au ajuns în semifinale, 12 dintre aceștia performând live deja în prima etapă. Următorii 12 vor performa săptămâna viitoare.

„Oamenii de acasă ar trebui să ştie că avem de făcut clasamente pe categorie, ceea ce nu e tocmai uşor şi mai e un aspect, ar trebui să fie ca pe un platou, să ai câte puţin din fiecare că atunci te bucuri”, a ținut să precizeze Andi Moisescu, înainte de alegerea concurenților care să intre în semifinala Românii au talent.

Doar 5 din 12 au ajuns în finala Românii au talent

La prima semifinală Românii au talent, au participat următorii 12 concurenți: Rareș Trufea, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Narcisa Ungureanu, Andrii şi Bogdan Kalashnyk, Duo Turkeev, Dragoş Pădeanu, Acro Mystic Duo, Rianna Rusu, Sara Şmighelschi şi Bianca Purice.



Potrivit voturilor telespectatorilor, dintre cei doisprezece concurenți din cadrul primei semifinale, cinci au trecut în mare finală.

Din totalul celor 24 de concurenți, 10 au primit Golden Buzz în sezonul 11, anume: Filip Cioc, Rareș Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuță, Elena Gatchin.

Ruslana Krutas a impresionat-o pe jurata Alexandra Dinu, motiv pentru care i-a oferit Golden Buzz. „Mă numesc Ruslana Krutas, am 20 de ani şi vin din Kiev, Ucraina. Călătoresc foarte mult. Am ajuns în 25 de ţări cu spectacolul meu. Acum, sunt pentru prima oară în România şi îmi place ţara asta. Am venit în România pentru a-mi arăta talentul şi sper ca românii să mă aprecieze. Sunt emoţionată de fiecare dată înainte să intru pe scenă, trăiesc foarte multe sentimente”, a spus concurenta juraților.



Andra a fost mișcată de vocea superbă a unei fetițe pe nume Ana-Maria. „Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus concurenta la Românii au talent.

Cine sunt finaliștii primei etape ai emisiunii Românii au talent

Publicul a decis cine intră în finala Românii au talent. Dintre concurenți primei semifinale, cinci au fost votați să treacă în etapa decisivă. Este vorba despre Rareș Trufea, Ana-Măria Mărgean, Duo Turkeev, Daria Batschi, Gim.

Toți concurenții visează la marele premiu – cei 120.000 de euro. Acesta nu este însă, singurul premiu. Se mai pun la bătaie 20.000 de euro, ce vor fi câștigați de concurentul care se va califica pe locul doi, în timp ce locul trei va lua 10.000 de euro.