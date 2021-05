Acum, 11 concurenți au reușit să ajungă la inimile juraților și ale celor de acasă. Ana Maria Mărgean, GIM, Daria Batschi Beleca, Rareș Trufea, Remi Martin, Art of Robots, Filip Cioc, Duo Turkeev, Narcisa Ungureanu, Magitot și Dean Bowman sunt cei care vor oferi, în această seară, un spectacol de neratat.

Seara cea mare. 120.000 de euro puși la bătaie

Cu gândul la marele premiu de 120.000 euro, fiecare dintre aceștia și-a propus să se autodepășească și să îi surprindă pe toți cei de acasă cu prestațiile lor. Și de această dată, decizia este în totalitate a publicului.

Românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1264 (tarif 0.48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil), după START VOT, folosind codurile care vor fi afișate pe ecran în timpul emisiunii. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest seriviciu nu este disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii vor putea vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Tot în această seară, Daria Batschi Beleca, Duo Turkeev, Maria Rădeanu și Art of Robots vor afla cine a reușit să-i convingă pe telespectatori că merită premiul de originalitate, în valoare de 10.000 euro pentru care se votează de la sfârșitul celei de-a doua semifinale, scrie protv.ro.

Concurenții sunt nerăbdători să urce, din nou, pe scena talentului, în cea mai importantă seară din acest sezon și să le aducă telespectatorilor un spectacol special. Nu ratați, astăzi, de la 20:30, marea finală a sezonului #unusiunu Românii au talent!

Mesajul celor 11 finaliști

Rareș Trufea cântă la pian și voce, a primit golden buzz din partea lui Pavel și Smiley: „Nu mă așteptam să ajung în finală. Când am fost pe scenă, nici nu am conștientizat ce s-a întâmplat. Mă bucur enorm și simt că trebuie să duc această misiune până la capăt. Mă simt ca acasă acum, m-am obișnuit cu scena, cu platoul, sunt foarte fericit”.

Magitot, pe numele său real Marius Drăguși, este specialist în magie și stand-up. A mai participat la „Românii au talent” în 2019, când a câștigat premiul de originalitate: „Să fiu în marea finală, cea de-a doua finală în care sunt… ce poate fi mai tare de atât?! Nu mai e nimeni care a fost în două finale! Înseamnă că ceea ce fac este bine, că sunt pe drumul cel bun”.

Narcisa Ungureanu, cântăreață de muzică populară, a fost aleasă de jurați pentru participarea în marea finală: „Această calificare înseamnă o foarte mare bucurie. Nu mă așteptam deloc. Le mulțumesc din suflet juraților că mi-au dat wild card-ul. Eu chiar urmărisem toată emisiunea, văzusem cine s-a calificat și chiar când au anunțat wild card-ul… am adormit. Așa că bucuria a fost și mai mare când fratele meu m-a trezit și mi-a spus”.

Filip Cioc e cântăreț, a primit golden buzz din partea lui Florin Călinescu: „Calificarea înseamnă o nouă șansă de a bucura oamenii și o oportunitate mare de a deveni mai cunoscut. Dacă celor de acasă le-a plăcut cum am cântat și le va plăcea surpriza pe care am pregătit-o, sper să mă voteze!”.

GIM – cântăreț, cel de-al doilea golden buzz al lui Florin Călinescu: „Când mi-am auzit numele strigat, a fost exact cum spune piesa din semifinale că… «pe planetă nu ești singur». Pentru prima dată în viața mea, în adevăratul sens al cuvântului, a fost toată lumea lângă mine. Frumos, nu o să uit niciodată acest moment!”.

Dean Bowman, cântăreț de gosspel: „Cred că principalul meu atu a fost apropierea de studenții mei și energia lor. Știu cât de mult au muncit pentru acest moment și cât și-au dorit ca eu să fiu aici. Ei sunt inspirația mea. Eram sigur că ne vom descurca bine și asta era tot ce conta, dar când am aflat că m-am calificat am fost total șocat! M-am încărcat de bucurie”.

Daria Batschi Beleca cântă la harpă, este golden buzz-ul lui Andi Moisescu: „Cred că oamenilor le-a plăcut starea mea și faptul că am venit cu ceva nou, fresh. Sinceră să fiu, când am auzit că m-am calificat nu mi-a venit să cred. Am ieșit de pe scenă și am început să plâng. Am fost foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ceea ce s-a întâmplat”.

Duo Turkeev, acrobați: „Faptul că am arătat o poveste simplă și frumoasă despre familie a făcut ca oamenii de acasă să fie mai aproape de noi și să ne placă. Când ne-am auzit numele am fost șocați, au fost atât de multe momente frumoase și nu ne venea să credem”.

Ana Maria Mărgean, fetița – ventriloc cu voce de aur, golden buzz-ul Andrei: „Faptul că am ajuns în marea finală este un vis devenit realitate. Mereu mi-am dorit să fiu pe această scenă și dacă celor de acasă le va plăcea momentul meu, sper să mă voteze!”.

Art of Robots, dansatorii care au primit golden buzz de la Andi Moisescu: „Fericire, multă muncă și un vis împlinit. Așa am putea caracteriza în această etapă”.

Remi Martin, acrobat, a primit golden buzz de la Pavel și Smiley: „Faptul că am ajuns aici este incredibil. Și sper ca cei de acasă să se bucure alături de mine și la momentul pregătit de această dată!”, informează click.ro.