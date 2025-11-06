AUR scade sub pragul de 40% în intenția de vot. Partidul lui Simion rămâne, însă, pe primul loc

AUR înregistrează prima scădere sub 40% în ultimul BAROMETRU Informat.ro – INSCOP Research, realizat pe un eșantion extins de 3000 de respondenți. Sociologii spun că formațiunea rămâne la un nivel ridicat, dar tendința arată o erodare ușoară după anul electoral 2025. PSD și USR cresc, PNL se menține aproape constant.

Potrivit datelor oficiale prezentate în ediția a V-a a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, AUR scade la 38% intenție de vot. Este primul rezultat care coboară sub 40% după luna mai 2025, momentul alegerilor prezidențiale câștigate de Nicușor Dan.

În ultimele luni, formațiunea condusă de George Simion se stabilizase la un nivel considerat „foarte ridicat” pentru scena politică românească, cu valori de peste 40%. Scăderea prezentă în sondaj nu schimbă radical ierarhia electorală, însă marchează un punct important în evoluția percepției publice: trendul descendent apare consecutiv pentru prima dată în acest an.

În luna septembrie, AUR avea 40,8%. În octombrie – 40%. În noiembrie, rezultatul coboară la 38%. Diferența pare mică la prima vedere, dar sociologic vorbind, două puncte procentuale înregistrate pe un eșantion extins indică o schimbare în preferințele publicului.

Sociologii INSCOP subliniază că formațiunea rămâne dominantă, însă dinamica electorală nu mai arată aceeași stabilitate.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică:

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat, Partidul Social Democrat, aflat în ușoară creștere.”

Această formulare sugerează că scăderea nu schimbă raportul de forțe, dar confirmă că formațiunea nu se mai află pe un platou stabil. În sondaje politice, păstrarea unui scor ridicat în mod consecvent este un indicator al încrederii publicului. O coborâre sub limita psihologică de 40% poate fi interpretată de analiști drept începutul unei erodări, chiar dacă lentă.

PSD crește la 19,5%, față de 17,6% în luna anterioară. Ritmul este lent, dar ascendent, iar diferența dintre PSD și AUR scade de la mai mult de 22 de puncte la aproximativ 18 puncte.

PNL înregistrează 14,6%, un scor relativ stabil comparativ cu lunile precedente. USR urcă la 12,3%, iar UDMR ajunge la 4,8%. Partidele mai mici se mențin în zona 1–3%.

Comasat, PSD și PNL – partenerii principali ai guvernării alături de USR – acumulează peste 46%. Dacă adăugăm și celelalte partide parlamentare care susțin guvernul, Remus Ștefureac arată că „partidele care formează coaliția guvernamentală cumulează 51% din intenția de vot”.