Liderul AUR, George Simion, intenționează să lanseze o filială a partidului în Republica Moldova. Evenimentul urmează să se petreacă pe 27 martie, la Chișinău. În această zi se marchează Ziua Unirii României cu Basarabia.

Copreşedintele AUR, George Simion, a declarat că este o mișcare naturală deoarece șase parlamentari ai partidului sunt cetățeni moldoveni.

„Şase dintre parlamentarii noştri au şi cetăţenia Republicii Moldova. Vom lansa, pe 27 martie, AUR, ca partid politic şi în Republica Moldova. Eu am petrecut ultimele 24 de ore în frontiera dintre Republica Moldova şi România. Nu am fost primit să merg la Chişinău. Acolo aveau loc funerariile academicianului Nicolae Dabija, un foarte bun prieten de-al nostru şi un apropiat. Mi-a fost ca un tată. Unul dintre primii parlamentari ai Republicii Moldova. Am contactat absolut toate instituţiile din România şi Republica Moldova”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a încercat, duminică să intre pe teritoriul Republicii Moldova, duminică. El a fost oprit la vama Albița-Leușeni din cauză că are interdicție pentru intrarea pe teritorul Moldovei până în 2023.

El a reproşat autorităţilor române, cât şi celor din Republica Moldova lipsa de reacţie în cazul său. Faptul că nu i-a fost permisă intrarea în Republica Moldova. George Simion a confirmat că i s-a comunicat daptul că are interdicție în Republica Moldova până în 2023. El nu este de acord cu restricția pe motiv că este parlamentar al statului român.

Chiar dacă George Simion a fost împiedicat să intre în Republica Moldova, o delegație de parlamentari AUR au ajuns la Chișinău. Liderul AUR a precizat că aceștia fac demersuri pe lângă autorități pentru a-i fi ridicată interdicția.

„Sunt la Chişinău acum 10 colegi parlamentari AUR. Ei au făcut demersuri către Ministerul de Interne şi către preşedintele Republicii Moldova, către doamna Maia Sandu. În 2015 pe o speţă similară am fost lăsat să intru, pe perioada desfăşurării procesului legat de interdicţia de atunci. Am putut circula între cele două state. Acum nu s-a luat această decizie, deşi am paşaport diplomatic şi sunt un demnitar al statului român.

Mi se pare absolut nejustificată şi lipsa de atitudine fermă a diplomaţiei româneşti şi felul în care am fost tratat de către autorităţile statului Republica Moldova. Eu mergeam Chişinău pe baza unei invitaţii primite de la parlamentarii de acolo”, a mai spus George Simion.

Liderul AUR, George Simion, a fost împiedicat să intre în Republica Moldova. Liderul AUR are interdicție să intre în Republica Moldova până în 2023. Potrivit unui comunicat al AUR, George Simion a intenționat să meargă la Chișinău, la invitația parlamentarilor din Republica Moldova. De asemenea, parlamentarul român a intenționat să participe la funeraliile scriitorului Nicolae Dabija.

Într-o transmisie live pe Facebook, Simion a spus că autoritățile de la Chișinău sunt deranjate de activitatea sa ca unionist. Parlamentarul a solicitat intervenția Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea a solicitat asistență juridică de la Consulatul României în Republica Moldova.

