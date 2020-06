„Am anunţat că după alegeri vom pregăti o propunere de modificare. Din păcate, sunt necesare schimbări de la nivel constituţional şi vom pregăti o modificare astfel încât să punem CCR în cadrul constituţional şi să determinăm un comportament corect al CCR, pentru că, din păcate, au existat multe decizii în ultima vreme care au creat impresia despre CCR că este o filială a PSD. Lucrul acesta nu poate fi acceptat”, a declarat Orban, la Realitatea Plus.

El a vorbit şi despre propunerile PSD vehiculate pentru unele instituţii, respectiv Nicolae Bădălău la Curtea de Conturi şi Toni Greblă la Consiliul Legislativ.

„Normal că nu au ce să caute în astfel de instituţii. (…) PSD va fi judecat şi pentru oamenii pe care îi propulsează în funcţii publice”, a afirmat premierul. Orban a menţionat că propunerile PNL pentru mai multe instituţii nu au fost votate încă în forurile statutare ale partidului.

„Pe ce motiv să depună moţiune de cenzură?”

Legat de moțiunea de cenzură, premierul a declarat că PSD nu are o motivaţie pentru a depune o moţiune de cenzură, în condiţiile în care Guvernul şi-a făcut datoria, adăugând că un astfel de demers nu va putea fi justificat în faţa opiniei publice şi reprezintă „un alt act aventurier, iresponsabil”.

„Pe ce motiv să depună moţiune de cenzură? Pentru că Guvernul şi-a făcut datoria? Pentru că noi stăm de dimineaţă până în noapte într-o activitate epuizantă? Că am încercat să găsim răspunsul potrivit la toate situaţiile cu care nu s-a confruntat nimeni până-n momentul de faţă? Care e motivaţia să depună o moţiune de cenzură ca să dea jos Guvernul Orban? Am reuşit în nişte condiţii extrem de dificile, fără sprijin parlamentar, cu o majoritate parlamentară ostilă, care este o majoritate care se comportă din ce în ce mai iresponsabil, am reuşit să ţinem sub control această epidemie şi, cât de cât, să ţinem economia la un nivel de funcţionare”, a spus premierul.