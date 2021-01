Metoda este una relativ simplă si mizează pe naivitatea românilor care și-au pus la vânzare, diverse lucruri pe cea mai mare platforma de comerț online din România.

În acest caz, spun autoritățile judiciare, vânzătorul este persoana înșelată, și nu cumpărătorul. În cazul de față, spun polițiștii de la DIICOT Cluj, noua metodă se bazează exclusiv pe naivitatea celor care vând produsele. Cumpărătorul, adică infractorul, se arată interesat de produs, negociază sau nu prețul, după care îi cere datele cardului și codul de securitate ale vânzătorului, sub motivul că trebuie să facă plata.

În unele cazuri, celor înșelați li s-a cerut și soldul bancar, o informație care nu se cere niciodată, în nicio tranzație online autorizată. Polițiștii de la DIICOT atrag atenția că este suficient ca vânzătorul să trimită numărul contului, codul de securitate și banca, și cel care vinde produsul și cade în capcană, a și rămas fără bani. După ce infractorii obțin datele cardului trec la golirea contului, prin achiziția de produse scumpe.

Vlad este român păcălit de infractori. Bărbatul a postat un anunț prin care intenționa să vândă un joc pe consolă, după care a primit un mesaj prin care era întrebat dacă anunțul mai este valabil. Ulterior, mai susține bărbatul a primit un link spre o pagină de internet care seamănă foarte bine cu cea reală, unde produsul pe care îl oferea spre vânzare, era acolo.

„Am intrat pe link-ul respectiv, trebuia să pun datele cardului meu și soldul bancar, iar după aceea să aprob tranzacția, ca să îmi intre mie banii. Eu am fost fraudat cu o sumă de bani. Nu am recuperat nicio sumă de bani. Am fost la poliție, am vrut să depun o cerere, mi-a spus că o depun degeaba”, a povestit Vlad.

Cum acționează hoții!

Din păcate numărul persoanelor înșelate este foarte mare. Un alt român a reușit să oprească tranzacția în ultimă clipă, după ce a avut două mari semne de întrebare. Primul se referă la rubrica termeni și condiții, care era deja bifată și al doilea, la mesajul primul de la infractor, care nu era român și care folosea aplicația google translate.

„Câmpul de „accept termenii și condițiile” era deja bifat. I-am oferit oportunitatea de a-l suna telefonic pentru a detalia despre acest produs, dacă tot era treaz la ora respectivă. Mi-a zis, citez: „Sunt surdo-mut și eu și nevasta cu copilăria”. În acel moment mi-am dat seama din această frază că a tradus cu Google Translate-ul”, a declarat Mihai.

Bărbatul a mai spus că infractorul a refuzat să se întâlnească cu el pentru a-i preda bunul, în mod direct, acest lucru fiind un alt mare semn de întrebare pentru el.

Polițiștii susțin că infractorii cumpără bunuri de valoare prin intermediul online, pe care le achită cu bani din conturile celor înșelați. Ulterior, aceste bune sunt vândute la prețuri mult mai mici iar banii intră în conturile rețelei. De aceea, mai spun polițiștii, cei care vând produse prin intermediul site-urilor online nu trebuie să furnizeze sub nicio formă, la nimeni, numărul cardului, numele deținătorului și codului de securitate.

Până acum există informații că peste 1.800 de persoane din România au fost fraudate prin intermediul acestei metode.