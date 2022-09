Atenție! De când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Amenzi uriașe pentru șoferii care nu respectă legea

Codul Rutier prevede că pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă. Dupa ce ANM a anunțat primele ninsori, oamenii legii le-au reamintit șoferilor cât de importante sunt cauciucurile de iarnă.

Poliția Română anunță că a început sezonul anvelopelor de iarnă obligatorii și transmite că șoferii ale căror autovehicule nu sunt dotate cu astfel de pneuri pot primi amenzi de până la 2.900 de lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare. Nu există o dată de la care anvelopele de iarnă sunt obligatorii, dar ele sunt esențiale pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, indiferent de perioada anului.

Potrivit Codul Rutier, este interzisă circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acestea să fie dotate cu cauciucuri de iarnă. Este vorba despre OG 5 2011 sau „Legea cauciucurilor de iarnă”, intrată în vigoare de la 1 noiembrie 2011. Legea cauciucurilor de iarnă” a intrat în vigoare în 2011, iar toți cei circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei sunt obligați să aibă anvelope de iarnă. Șoferii nu au voie să circule fără ele în sezonul rece.

Anvelopele de iarnă

Anvelopele de iarnă se identifică ușor, datorită prezenței pe laterale a literelor M și S, sub forma: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”. Ele sunt construite din cauciuc special pentru a oferi o aderentă adecvată atunci când temperatura scade sub 7 grade sau carosabilul este acoperit de zăpadă, gheaţă ori polei.

Anvelopele all-season sau mixte nu sunt considerate anvelope de iarnă, potrivit RAR. Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanţei OG 5 /2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată şi legală este inscripţia literelor M şi S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S, din nou conform Ordonanţei de Guvern nr. 5/2011. „Menţionăm însă că din punct de vedere tehnic anvelopa all season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă că a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată”, precizează RAR.

Ce amenzi riscă șoferii

Nerespectarea ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din Codul Rutier atrage însă contravenție, ce se încadrează în clasa a IV-a de amenzi. Șoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare și amenzi între 1305 și 2.900 de lei (reamintim pe această cale că punctul de amendă s-a majorat la 145 de lei, de la 1 februarie 2019), potrivit RTV.