Atentat la premierul Japoniei. Un bărbat a aruncat o bombă fumigenă la un eveniment electoral. Video

Premierul japonez Fumio Kishida a fost evacuat de la un eveniment unde susținea un discurs, în departamentul Wakayama, din vestul ţării. Incidentul a fost prezentat de mass-media locală, care a precizat că premierul este teafăr și nevătămat, după cum scrie AFP.

Un individ, suspect, în acest caz, a fost arestat la faţa locului, a informat postul naţional de televiziune NHK şi alte instituții media din Japonia

Premierul japonez Fumio Kishida se afla în vizită în orașul Wakayama pentru a ține un discurs electoral, în cadrul campaniei pentru viitoarele alegeri locale din Japonia. La un moment dat, s-a auzit o explozie puternică și imediat, în atmosferă, s-ar răspândit un fum puternic. Ofițerii de securitate l-au evacuat pe șeful guvernului nipon.

Pe de altă parte, lucrătorii serviciilor care asigurau paza în zonă au arestat un bărbat suspect, despre care se crede că a provocat incidentul, informează CNN.

Japanese Prime Minister Fumio Kishida was evacuated unharmed after an explosion during a visit at a port. A suspect was apprehended for allegedly throwing the explosive. https://t.co/3xZ0JPewv5 pic.twitter.com/cB7cV05vSd

— ABC News (@ABC) April 15, 2023