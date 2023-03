Atentat terorist la Tel Aviv. Trei oameni au fost împușcați pe stradă. Video

Un număr de trei persoane au fost rănite într-un atac cu arme de foc, în orașul Tel Aviv din Israel. Poliția locală vorbește despre un atentat terorist, conform unei comunicări destinate presei, citată de AFP. Un suspect, catalogat ca terorist, a tras asupra unor pietoni, înainte să fie împușcat de agenții de poliție.

„Poliţia investighează un presupus atac terorist […] un suspect a tras asupra unui pieton înainte de a fi neutralizat de poliţişti”, a declarat poliţia, potrivit unui comunicat. Trei persoane rănite au fost transportate la spital”, a anunţat Magen David Adom, reprezentantul echivalentului israelian al Crucii Roşii.

Incidentul din această seară vine pe fondul amplificării conflictului israeliano-palestinian. Confruntările dintre cele două tabere au cunoscut o reluare marcantă a violenţei de la intrarea în funcţie, la sfârşitul lunii decembrie, a guvernului cu puternică orientare de dreapta condus de premierul Benjamin Netanyahu.

Conform statisticilor, violenţele s-au soldat cu 75 de morţi de partea palestiniană şi 13 de partea israeliană de la începutul anului.

Conform unor informații apărute în spațiul public, la scurtă vreme după atentat, suspectul a fost împușcat și neutralizat de un militar israelian aflat în concediu. Imagini cu bărbatul aflat la pământ au apărut pe rețelele de socializare.

The terrorist was apprehended

An Israeli army soldier on vacation shot and neutralized the terrorist who carried out the attack in Dizengoff in Tel Aviv. pic.twitter.com/rY3yeygyAD

