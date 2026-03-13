Atacul armat la Universitatea Old Dominion, act terorist. Autorul, condamnat pentru legături cu ISIS

Un atac armat produs joi la Universitatea Old Dominion (ODU) din statul american Virginia este investigat de autoritățile federale drept posibil act de terorism, potrivit Fox News.

Incidentul s-a soldat cu o persoană decedată și alte două rănite, iar suspectul, identificat ulterior de autorități, a murit la rândul său în urma intervenției forțelor de ordine.

Potrivit informațiilor confirmate de mai multe surse federale pentru presa americană, atacatorul ar fi Mohamed Bailor Jalloh, un cetățean american naturalizat originar din Sierra Leone, în vârstă de 36 de ani. Bărbatul a fost anterior condamnat pentru sprijinirea organizației teroriste Statul Islamic (ISIS) și fusese eliberat din închisoare cu aproximativ 15 luni înainte de atac.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a anunțat că investighează împușcăturile de la Universitatea Old Dominion în contextul unei posibile motivații teroriste. Incidentul a avut loc joi și a determinat mobilizarea rapidă a forțelor de securitate în campusul universitar.

În cadrul unei conferințe de presă organizate în cursul serii de joi, agentul special responsabil Dominique Evans a oferit detalii despre momentul atacului.

„Am confirmat rapoarte că, înainte de a comite acest act de terorism, a strigat, potrivit declarațiilor martorilor, «Allahu Akbar»”, a declarat Evans.

Anchetatorii continuă să analizeze circumstanțele în care s-a produs incidentul și eventualele conexiuni sau motivații care ar fi putut sta la baza atacului.

Potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite, Mohamed Bailor Jalloh a fost condamnat în anul 2017 pentru tentativă de acordare de sprijin material organizației teroriste Statul Islamic.

În urma procesului, acesta a primit o pedeapsă de 11 ani de închisoare, la care s-au adăugat cinci ani de eliberare supravegheată. Jalloh a fost eliberat din detenție în decembrie 2024, după ce a executat o parte din pedeapsă.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii suplimentare privind activitatea suspectului în perioada dintre eliberarea din închisoare și atacul armat de joi.

Un purtător de cuvânt al Gărzii Naționale din Virginia a confirmat pentru Fox News Digital că Mohamed Bailor Jalloh a servit în cadrul acestei structuri militare timp de aproximativ șase ani.

Conform informațiilor oficiale, acesta a fost înrolat între 30 aprilie 2009 și 29 aprilie 2015. La momentul încheierii serviciului militar, Jalloh deținea gradul de specialist și a părăsit armata cu o eliberare onorabilă.

Reprezentanții Gărzii Naționale au precizat că el a activat în Batalionul 276 Geniu, parte a Comandamentului 91 Trupe, unde a ocupat funcția de inginer de luptă.

Autoritățile americane continuă investigația pentru a stabili cu exactitate desfășurarea evenimentelor și circumstanțele în care a avut loc atacul de la Universitatea Old Dominion.

De asemenea, anchetatorii analizează istoricul suspectului și eventualele elemente care ar putea explica modul în care acesta a ajuns să comită atacul armat la aproximativ un an și trei luni după eliberarea din închisoare.

Universitatea Old Dominion nu a oferit deocamdată detalii suplimentare privind identitatea victimelor sau starea de sănătate a persoanelor rănite.