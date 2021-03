Atacatorul lui Laurette este un prădător. Personajul cu pricina a fost identificat ca fiind Marian Tătic, din București. Despre acest bărbat există, de mai mult timp, mai multe informații legate de comportamentul violent.

Locul preferat de acțiune a lui Marian Tătic ar fi fost clubul BOA, unde stătea la bar și studia în general mesele unde sunt fete singure și bogate. Le studia comportamentul și modul în care erau îmbrăcate. Apoi, spun sursele citate de cancan.ro acționa.

”Stătea la bar și urmărea oamenii cu bani. Le analiza comportamentul, ce femei sunt la masă, cine e cu cine. Mie mi s-a părut ciudat că atunci când eram cu bărbați la masă nu se vedea prin preajmă, când la masă eram numai fete, venea, analiza, se uita la genți. Omul e pe furat 100 %. Mi-am zis atunci că avem un hoț. Îl tot arătam cu degetul bodyguarzilor de la BOA, că e hoț și, când mă vedea că arăt, fugea”, a povestit o tânără care a fost la un pas să aibă soarta lui Laurette.

Se dădea om de fotbal. Atacatorul lui Laurette este un prădător.

Legenda lui Marian Tătic cu care și-ar fi ademenit victimele era că este om de fotbal, de origine italiană sau arabă. De puțin ori spunea că este român, și că îl cheamă Cristi. Tot așa a ademenit-o și pe Laurette, care a mers în camera de hotel unde a avut loc scandalul cu o sticlă de șampanie, și un mic cadou, niște chiloți la modă. Ce putem deduce de aici este lesne de înțeles.

La un moment dat, Tătic, mai scriu cei de la cancan.ro a fost dus la sediul unei secții de poliție din București. El a fost reclamat tot de femeia care spune totul despre comportamentul acestuia.

„Le-am spus că individul trebuie prins, să fie identificat. Am alergat după el, l-am prins, a fost dus la poliție, la secție, eu l-am văzut cu ochii mei cu cătușele la mâni. Adevărul e că el le ademenea pe fetele pe care le vedea prin cluburi, pe la mese, făcea rost de numărul lor și le scria că e prieten cu Becali sau alte nume grele, iar ele se duceau cu el. Știu eu cinci povești din oraș, cu toate am vorbit. Ele îl credeau, se duceau, le …. și le fura din geantă, bani, telefon… Ele nu mergeau apoi la poliție, normal, dar uite că a devenit și violent”, a mai povestit femeia.

Atacul la Laurette

Celebra divă Laurette a povestit ce s-a întâmplat la în camera de hotel unde a fost bătută de bărbatul de 44 de ani.

„Mi-a cerut ceva, eu nu am fost de acord. Și a zis: de ce crezi că ai venit aici tu? De aici a început. A început să mă lovească, m-a tras de păr până la baie ca să mă bage cu capul în wc. El era peste mine și m-am târat spre ușă și strigam ca disperata: mă omoară, mă omoară! Omul era plin de sânge la gură ca un canibal, că mă mușcase de mâna! Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Poliției că am scăpat cu viață! Știu că e cineva care încearcă să-mi facă rău, nu e prima dată când încearcă să mă prindă într-o capcană. De data aceasta a reușit să mă facă să cad în aceasta capcană. Am căzut în plasa lui. A fost greșeala mea! Dar nu m-am dus pentru servicii sexuale! Nu poți să iei în asemenea hal o femeie la bătaie!”, a precizat Laurette.