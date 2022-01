Atacatorul lui George Simion rupe tăcerea. Ce legături are cu liderul AUR

După ce George Simion a fost stropit cu cerneală chiar într-o zi de sărbătoare, românii s-au întrebat cine a fost omul din spatele incidentului. Unele persoane s-au gândit că liderul AUR și-a înscenat atacul, iar altele au dedus că cineva îi vrea răul.

Bărbatul care a aruncat cu cerneală a fost găsit

Tânărul care l-a stropit cu cerneală pe liderul AUR, George Simion, are 32 de ani şi lucrează ca inginer într-o cunoscută companie multinaţională. Acesta a declarat că a ajuns să fie o țintă pentru fanii AUR. Lucian H. regretă gestul făcut.

Liderul AUR a promis că nu va depune plângere la poliție, dar dorește să primească un scuze „ca să nu ajungă la închisoare”.

Tânărul a mărturisit că avea cerneala cu el, dar nu s-a gândit că va duce acțiunea până la capăt. „Cerneala o aveam la mine, dar nu am vrut neapărat să o utilizez. Acest lucru s-a întâmplat după discurs”, a declarat acesta.

„Nu am nicio înţelegere cu George Simion, nu am nicio legătură cu AUR sau cu el. Dimpotrivă, am idei bine întărite şi nu sunt de acord cu modul în care ei se manifestă. Nu sunt înscris în niciun partid”, a completat tânărul.

Băiatul a declarat că a fost enervat la culme de „mesajele populiste şi ura” pe care Simion le promovează prin discursurile sale publice. „Au fost mesaje care m-au determinat să fac acest pas”. A mai precizat că AUR este un partid extremist.

Vinovatul și-a recunoscut fapta, dar nu înțelege de ce mass media nu a arătat și ce s-a întâmplat după bătaia cu cerneală.

„După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR. Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă; dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun”, a spus bărbatul.

Acesta și-a asumat chiar și sancțiunea primită. „Mi se pare corectă amenda pe care am primit-o, este o amendă contravenţională”, a spus tânărul.

„Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţîi neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune”, a declarat Lucian H.

I-a transmis un mesaj dur lui George Simion

„Ce aş vrea să-i transmit lui George Simion este să nu creadă că toţi românii sunt fraieri, nu toţi românii sunt uşor de manipulat. Adică, în ultimii doi ani, nu a făcut nimic altceva decât circ şi panaramă în societate. Pe mine mă dezgustă acest gen de atitudine, oameni plătiţi din bani publici care să facă ce? Circ”, a spus soția vinovatului.

Ea a continuat afirmând că este „foarte revoltător” faptul că liderul AUR „profită de pe urma pandemiei, de pe urma suferinţei oamenilor, nişte oameni care poate nu au nişte principii solide şi pe care el îi manipulează”. „Uitaţi-vă la el, nu e în stare să scoată trei cuvinte, parcă are limba legată cu o aţă, e un personaj foarte dubios, şi mi-aş dori ca oamenii să vadă lucrurile astea, şi să se trezească la realitate. E trist ce se-ntâmplă”, a mai spus tânăra.

La rândul ei, întrebată fiind, a admis că gestul soţului ei a fost reprobabil. „Clar, violenţa trebuie condamnată; noi vom plăti amenda şi nu o vom contesta sub nicio formă, respectăm legile, dar părerea mea este că oamenii ar trebui să ia atitudine, să facă ceva împotriva acestui fenomen numit AUR. Nu putem să ne întoarcem înapoi în comunism, mi se par nişte oameni foarte periculoşi. Nu violent, dar oamenii ar trebui să ia atitudine şi să nu-i mai lase să facă ce vor ei”, a mai spus aceasta, potrivit ziaruldeiasi.ro