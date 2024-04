Atac terorist la Londra. Mai multe răniți cu maceta, la metrou

Incident extrem de grav la o stație de metrou din nord-estul Londrei. Un bărbat înarmat cu o macetă a atacat mai multe persoane din zonă. Conform primelor informații, se pare că patru oameni au fost răniți. Bărbatul a fost arestat.

Bărbatul înarmat cu o macetă a atacat mai multe persoane la o stație de metrou din Londra. Conform presei britanice, cel puțin patru oameni au fost răniți.

Primele informații arată că atacatorul a coborât dintr-o mașină cu o macetă în mână. Acesta s-a apropiat de stația de metrou și a început să îi înjunghie pe cei care îi ieșeau în cale.

Cele patru pestoane ar fi fost atacate la stația de metrou Hainault din Redbridge, în apropiere de Essex. Conform presei din străinătate, atacatorul a fost arestat.

Până a fost imobilizat de oamenii legii, acesta a reușit să rănească patru oameni. Doi dintre polițiștii care au intervenit pentru a-l prinde pe bărbat au fost, de asemenea, răniți.

🚨BREAKING Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/TnWZP362Pd

— Paul Golding (@GoldingBF) April 30, 2024