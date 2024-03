Atac terorist în Rusia. Varianta Moscovei pusă la îndoială de un ministru britanic

Atacul terorist de la Moscova, din sala Crocus City Hall, de vineri seara, a provocat 133 de victime omenești. Cu toate acestea mulți cred că este vorba despre o înscenare a serviciilor speciale din Rusia. Este efectul dezinformărilor periodice ale propagandei de la Kremlin.

Mai mulți analiști și experți au pus la îndoială onestitatea autorităților rusești cu privire la atacul terorist de la Crocus City Hall. Nu puțini sunt cei care vorbesc despre o înscenare pusă la cale de serviciile speciale, la ordinul lui Putin. Este consecința dezinformărilor promovate în mod constant de propagandiștii lui Vladimir Putin.

Un ministrul britanic nu este convins că varianta rusească cu privire la atentatul de la sala Crocus City Hall, din Moscova, este cea reală. Jeremy Hunt, ministrul de finanțe a pus la îndoială versiunea oficială prezentată de Vladimir Putin. El a spus că are foarte puțină încredere în comunicările oficialilor de la Kremlin legat de atacul terorist. Îndoiala ministrului este consecința dezinformărilor promovate de Moscova și propagandiștii săi.

Vladimir Putin a promis sâmbătă că îi va „pedepsi” pe vinovații pentru atacul terorist care s-a soldat cu cel puţin 133 de morţi. El a afirmat că atacatorii au fost arestaţi în timp ce se îndreptau către Ucraina. În declarațiile sale, Putin nu a pomenit despre declarația de asumare a grupării Stat Islamic.

Declarațiile lui Vladimir Putin au ridicat semne de întrebare pentru ministurl britanic. Acesta a spus că are „foarte puţină încredere în ceea ce spune guvernul rus”.

Statul Islamic a revendicat atacul terorist de vineri seară dintr-o sală de concerte de la periferia Moscovei, iar SUA au confirmat varianta. Statele Unite au arătat spre ISIS-K, ramura din Asia Centrală și de Sud a organizației. Mai mulți experți, citați de Reuters spun că ISIS-K are o problemă cu Vladimir Putin și cu Rusia. Ei avertizează că gruparea ar putea ataca în curând și ținte occidentale.

ISIS-K sau ISKP - Statul Islamic - Provincia Khorasan - este o ramură regională a grupării teroriste. Aceasta activează în Asia Centrală și de Sud, în principal în Afganistan, dar și în Pakistan, Tadjikistan și alte țări vecine. În aceste zone, organizația intenționează să înființeze un califat.

The memorial at Crocus city hall. Today is a day of national mourning in Russia and several other countries standing side by side with Russia. 💔 pic.twitter.com/xcxQXeyz5l

— 🕯Jacob🇷🇺Charite 🕯 (@jaccocharite) March 24, 2024