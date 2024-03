Atacatorul de la Moscova a ucis pentru bani. Cum a intrat în posesia lor dar și a armelor

Atacatorul de la Moscova a recunoscut că a ucis pentru bani. Reamintim că Rusia a fost zdruncinată de un atac sângeros revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic. Zeci de oameni au murit și mulți alții răniți după ce atacatorii care purtau costume de camuflaj au deschis focul într-o sală de spectacole.

Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate, iar autoritățile fac apel către populație să doneze sânge pentru victimele atacului. FSB a anunțat sâmbătă că a reținut 11 persoane implicate în atac.

Atacatorul de la Moscova a făcut mărturii halucinante cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat. Acesta a recunoscut că a primit bani să ucidă.

Atacatorul, suspectat de implicare la masacrul de la sala de concerte Crocus a declarat anchetatorilor că a fost recrutat pe Telegram.

Martorii oculari au descris atacatorii ca fiind „bărbați antrenați, bărboși, în uniforme”.

He claims that he arrived from Turkey on March 4.

- What did you do at Crocus? - Shot them. - Whom? By whose instructions? - Of people. - For what? - For money. - For how much money? - About half a million. - Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP

