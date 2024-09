Atac sângeros în Ucraina. 41 de civili omorâți de rachete într-un spital din Poltava

Ucraina. Atac sâneros asupra uni spital din orașul ucrainean Poltava. Două rachete balistice lansate de armata rusă au lovit unitatea medicală și au provoat moartea a cel puțin 41 de persoane.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat informația privind atacul lansat asupra spitalului. Conform primelor informații pe lângă cele 41 de persoane care au murit mai sunt și alți 180 de răniți.

Președintele ucraiean a anunțat într-un mesaj video că armata rusă a mai lovit un spital ucrainean. Acest atac sângeros a avut loc asupra orașului Poltava. Evenimentele sunt în curs de desfășurare, dar Volodimir Zelenski spune că sunt cel puțin 41 de morți. Potrivit șefului statului de la Kiev, pe lângă spitalul lovit a mai fost vizată și o școală situată în apropiere. Alte 25 de persoane au fost salvate de sub dărâmături.

Șeful statului ucrainean a precizat că numeroase victime sunt prinse sub dărâmături. El a precizat că se așteaptă ca numărul morților și al răniților să crească în perioada următoare, pe măsură ce se desfășoară operațiunile de salvare.

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF

Numărul victimelor acestui atac sângeros lansat de Rusia asupra orașului Poltava va crește. Surse din rândul salvatorilor au precizat că sunt mai mulți morți prinși sub ruinele spitalului. Cadavrele vor fi recuperate pe măsură ce vor înainta salvatorii și vor degaja dărâmăturile.

Se estimează că este unul dintre cele mai grave atacuri cu rachete rusești asupra unui spital.

În luna iulie, Rusia a comis un alt atac sângeros asupra celui mai mare spital pentru copii din Kiev. O rachetă rusească a lovit unitatea medicală și a făcut 43 de morți.

Lovitura asupra Ohmatdet, cel mai mare spital pentru copii din Ucraina, situat în apropierea centrului oraşului Kiev, a creat o stare de şoc în Ucraina. Aceasta chiar dacă țara se confruntă cu numeroase bombardamente de la începutul războiului.

❗️In Poltava, a ballistic missile landed on the parade field, the second in the canteen.

The building is in ruins. Many dead. Many injured. City residents are encouraged to donate blood.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/6KUjvmwIQK

— Aurora Diogo 🇵🇹🇺🇦🇬🇪🇪🇺 (@aurora_diogo) September 3, 2024