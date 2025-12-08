International Breaking news

Atac mortal asupra unui jurnalist peruan. Este al treilea caz înregistrat în ultimele luni

Atac mortal asupra unui jurnalist peruan. Este al treilea caz înregistrat în ultimele luniSursa foto: Angeles Medrano Zamora | Dreamstime.com
Jurnalistul peruan Fernando Nuñez din Peru a fost ucis de indivizi înarmaţi. El se întorcea de la un reportaj din regiunea La Libertad. Informaţia a fost confirmată de Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor (ANP). În urma tragediei, reprezentanții asociației afirmă că aceasta ar fi avut legătură cu locul de muncă al victimei.

Un jurnalist a fost ucis în Peru. Al treilea caz din acest an

Reporterul de la Kamila TV devine al treilea jurnalist omorât în Peru de la începutul anului. ANP a transmis că Fernando Nuñez „a fost atacat de bărbaţi înarmaţi în timp ce se deplasa cu motocicleta împreună cu fratele său”, sâmbătă după-amiază.

Lovitura a fost fulgerătoare. Jurnalistul a murit pe loc, fără ca echipele de intervenţie să mai poată face ceva. Fratele său a supravieţuit, însă se află în stare critică.

Regiune marcată de violenţă. Asociația jurnaliștilor, mesaj ferm către autorități

Tragedia s-a produs în districtul Guadalupe, în regiunea La Libertad. Zona este deja cunoscută pentru rata ridicată a criminalităţii. Între ianuarie şi octombrie, poliţia a raportat acolo nu mai puţin de 236 de omoruri. Cazul lui Nuñez adânceşte îngrijorarea privind siguranţa celor din zonă, potrivit asociației.

Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Gigi Becali pregătește o alianță politică cu Călin Georgescu ca să-l scape de pușcărie
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații

ANP a cerut autorităţilor să trateze cu prioritate pista conform căreia asasinatul ar putea fi legat de cariera lui Fernando Nuñez.

„Acest nou episod […] evidenţiază o escaladare intolerabilă a violenţei împotriva celor care exercită dreptul la informare”, a arătat ANP.

Un jurnalist a fost ucis în Peru. Cazuri alarmante

Până în octombrie 2025, autorităţile peruane au înregistrat 1.888 de omoruri — o creştere de aproape 13% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor oficiale. În aceeaşi lună, Dina Boluarte (preşedinte în perioada 2022-2025) a fost demisă de către Congres din cauza „incapacităţii morale permanente” de a gestiona criza de securitate gravă din ţară. În urma destituirii, José Jeri, preşedintele Parlamentului, a preluat interimar funcţia de preşedinte al Republicii.

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

