Atac mortal asupra unui jurnalist peruan. Este al treilea caz înregistrat în ultimele luni
- Mădălina Sfrijan
- 8 decembrie 2025, 07:43
Jurnalistul peruan Fernando Nuñez din Peru a fost ucis de indivizi înarmaţi. El se întorcea de la un reportaj din regiunea La Libertad. Informaţia a fost confirmată de Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor (ANP). În urma tragediei, reprezentanții asociației afirmă că aceasta ar fi avut legătură cu locul de muncă al victimei.
Un jurnalist a fost ucis în Peru. Al treilea caz din acest an
Reporterul de la Kamila TV devine al treilea jurnalist omorât în Peru de la începutul anului. ANP a transmis că Fernando Nuñez „a fost atacat de bărbaţi înarmaţi în timp ce se deplasa cu motocicleta împreună cu fratele său”, sâmbătă după-amiază.
Lovitura a fost fulgerătoare. Jurnalistul a murit pe loc, fără ca echipele de intervenţie să mai poată face ceva. Fratele său a supravieţuit, însă se află în stare critică.
Regiune marcată de violenţă. Asociația jurnaliștilor, mesaj ferm către autorități
Tragedia s-a produs în districtul Guadalupe, în regiunea La Libertad. Zona este deja cunoscută pentru rata ridicată a criminalităţii. Între ianuarie şi octombrie, poliţia a raportat acolo nu mai puţin de 236 de omoruri. Cazul lui Nuñez adânceşte îngrijorarea privind siguranţa celor din zonă, potrivit asociației.
ANP a cerut autorităţilor să trateze cu prioritate pista conform căreia asasinatul ar putea fi legat de cariera lui Fernando Nuñez.
„Acest nou episod […] evidenţiază o escaladare intolerabilă a violenţei împotriva celor care exercită dreptul la informare”, a arătat ANP.
Un jurnalist a fost ucis în Peru. Cazuri alarmante
Până în octombrie 2025, autorităţile peruane au înregistrat 1.888 de omoruri — o creştere de aproape 13% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit datelor oficiale. În aceeaşi lună, Dina Boluarte (preşedinte în perioada 2022-2025) a fost demisă de către Congres din cauza „incapacităţii morale permanente” de a gestiona criza de securitate gravă din ţară. În urma destituirii, José Jeri, preşedintele Parlamentului, a preluat interimar funcţia de preşedinte al Republicii.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.