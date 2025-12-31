Atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Un simulacru de transparență decizională!” Proiectul de OUG care ar putea bloca piața muncii din România

Jurnalistul Robert Turcescu a lansat ieri un atac dur la adresa unui nou proiect de Ordonanță de Urgență care vizează reglementarea forței de muncă străine și funcționarea agențiilor de recrutare, inițiativă pe care o atribuie direct lui Ilie Bolojan.

Acesta critică în termeni duri momentul ales pentru lansarea documentului în transparență decizională, respectiv data de 23 decembrie, susținând că demersul este un simplu simulacru realizat într-o perioadă în care atenția publicului este concentrată pe sărbători, nu pe politici economice complexe. Creșterile de taxe sunt acompaniate de măsuri restricitve pe piața muncii.

Turcescu argumentează într-o poatsre pe Facebook, că, în forma sa actuală, proiectul nu reprezintă un instrument de protecție a lucrătorilor, ci un cumul de riscuri juridice și economice care ar putea bloca piața muncii din România. O decizie care va costa mult economia românească.

Jurnalistul subliniază că proiectul încalcă principiul neretroactivității prin anularea unor proceduri începute legal, fapt ce afectează grav încrederea investitorilor și predictibilitatea mediului de afaceri. De asemenea, acesta avertizează că piața muncii riscă să devină dependentă de decizii politice arbitrare, în condițiile în care lista ocupațiilor deficitare ar ajunge exclusiv sub controlul Guvernului.

Un alt punct critic semnalat este obligativitatea constituirii unui depozit de 200.000 de euro, o condiție financiară considerată excesivă care ar putea scoate de pe piață agențiile de recrutare mici și mijlocii. În opinia lui Turcescu, această măsură favorizează crearea unui oligopol al marilor recrutori, ceea ce va duce inevitabil la creșterea costurilor pentru angajatori și, implicit, pentru consumatorii finali.

Mai mult, proiectul este acuzat că introduce restricții pe criterii de cetățenie care contravin dreptului european, izolând astfel economia românească de parteneriatele internaționale.

Analiza jurnalistului scoate în evidență și faptul că statul pare să își paseze propriile responsabilități către sectorul privat, transformând agențiile de plasare în organe de control forțate să suporte riscuri ce ar trebui să aparțină autorităților.

Turcescu consideră că sancțiunile prevăzute sunt vagi și arbitrare, oferind posibilitatea suspendării autorizațiilor pe criterii neclare, ceea ce generează o stare de insecuritate juridică și frânează investițiile majore.

În concluzie, Robert Turcescu avertizează că efectul acestor reglementări va fi unul pervers, ducând la o creștere a muncii la negru și la pierderi directe pentru bugetul de stat. Acesta susține că proiectul nu face altceva decât să submineze competitivitatea țării și să adâncească deficitul structural de forță de muncă.

În finalul intervenției sale, jurnalistul face un apel către inițiatori să retragă documentul sau să accepte o dezbatere reală și onestă, în locul unui proces de consultare făcut „la mișto”.