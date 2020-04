Ea spune că regionalizarea pe criterii etnice are la baza „un proiect retrograd, antieuropean, conceput de minți blocate în trecutul violent de acum două secole pe care Europa civilizată l-a depășit de mult”.

„Procedura adoptarii tacite a legilor in Parlament risca sa se transforme, dintr-un instrument de stimulare a legiferării, intr-o sursa de abuzuri legislative folosite cu rea credință împotriva interesului public. Romania are nevoie de descentralizare, de reforma constituțională, pentru a stimula dezvoltarea tuturor comunităților.

Dar regionalizarea pe criterii etnice, așa cum este acest proiect al Tinutului Secuiesc, are la baza un proiect retrograd, antieuropean, conceput de minți blocate in trecutul violent de acum doua secole pe care Europa civilizata l-a depășit de mult. Acest proiect NU a fost dezbatut in plenul Camerei Deputatilor si sper ca Senatul, for decizional, sa il respinga!

P.S. 1 Acest proiect a fost initiat si depus cu 2 zile inainte de Craciun!

P.S. 2 Rog frumos ca toate comentariile sa fie scrie folosind un limbaj politicos, fara a incita la ura, jigniri etc. Multumesc”, a scris pe pagina sa de Facebook, Ana Birchall.