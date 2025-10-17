Atac armat lângă Moscova. Doi morți și mai mulți răniți într-o unitate militară

Un incident grav a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie 2025 într-o unitate militară din regiunea Moscovei, unde un soldat aflat în serviciul militar obligatoriu a deschis focul asupra camarazilor săi.

Potrivit informațiilor difuzate de publicațiile Izvestia și REN TV, focurile de armă au răsunat într-o bază situată pe teritoriul raionului Naro-Fominsk.

În urma atacului, două persoane au murit — printre care și autorul incidentului — iar mai multe au fost rănite. Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat evenimentul, precizând că soldatul „a încălcat regulile de manipulare a armelor”, rănind mortal un militar contractual, după care s-a sinucis.

Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Conform datelor preliminare, incidentul s-a produs în timpul serviciului de pază. Sursele menționează că un soldat în termen a deschis focul asupra colegilor săi, fără ca motivele să fie deocamdată cunoscute.

În urma tirului, două persoane au fost ucise, iar mai multe au suferit răni de diferite gravități. Unul dintre militarii răniți a reușit să contacteze mama sa, povestindu-i ce s-a întâmplat.

Femeia a alertat imediat serviciul de ambulanță și poliția.

Informația a fost ulterior confirmată de Ministerul Apărării al Federației Ruse.

Într-un comunicat transmis de Departamentul de Presă al Districtului Militar Moscova, instituția a precizat că militarul, aflat la post de observație, „a încălcat regulile de manipulare a armelor”, provocând moartea unui soldat contractual, după care „și-a luat viața”.

În comunicat se mai menționează că o comisie a comandamentului principal al Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) s-a deplasat la fața locului pentru a efectua o anchetă internă.

Sursele media ruse oferă cifre ușor diferite privind numărul victimelor.

Lenta.ru relatează că un militar a murit și patru au fost răniți, în timp ce Gazeta.ru menționează două persoane decedate și trei rănite.

Potrivit Vedomosti, „preliminar, două persoane au murit, iar un alt soldat se află în stare gravă”.

Postul Svoboda citează canalul de Telegram ASTRA, care susține că ar exista cel puțin două persoane moarte și mai mulți răniți.

Aceste discrepanțe indică faptul că bilanțul final al victimelor este încă în curs de clarificare. Autoritățile nu au oferit, până la această oră, informații oficiale privind numărul exact al celor implicați.

Ministerul Apărării a confirmat deschiderea unui dosar penal în urma incidentului, fără a preciza articolul din Codul Penal în baza căruia este cercetat cazul.

Ancheta este coordonată de o comisie specială a Forțelor Aerospațiale Ruse, care urmează să stabilească dacă incidentul s-a produs din neglijență, din motive psihologice sau în urma unui conflict între militari.

Deocamdată, nu există date publice despre istoricul soldatului implicat, despre durata serviciului său militar sau despre eventuale probleme de disciplină.

Totuși, surse din mediul militar citate de presa rusă au indicat că autoritățile verifică dacă militarul a avut anterior semne de instabilitate emoțională sau de conflict cu superiorii.

Tragedia de la Naro-Fominsk readuce în atenție problema disciplinelor și a tensiunilor din cadrul armatei ruse. În ultimii ani, au existat mai multe cazuri de violență internă în unitățile militare.

Cea mai cunoscută situație este cea din 2019, când un alt soldat în termen, Ramil Șamsutdinov, a deschis focul asupra colegilor săi într-o unitate din Zabaikalsk, ucigând opt persoane.

Acesta a fost ulterior condamnat la 24,5 ani de închisoare, după ce a declarat că fusese victima abuzurilor din partea camarazilor.

În prezent, locul incidentului este securizat, iar accesul în unitate este limitat doar la personalul de anchetă. Până la finalizarea cercetărilor, Ministerul Apărării nu oferă alte comentarii.

Circumstanțele exacte ale tragediei, motivele care au stat la baza gestului și eventualele deficiențe în supravegherea personalului militar urmează să fie stabilite de comisia de investigație.